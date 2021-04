Coronel de operaciones de Arauca está desaparecido desde hace dos días

El oficial Pedro Enrique Pérez salió de la guarnición militar el pasado sábado 17 de abril y, en extrañas circunstancias, desapareció en Saravena (Arauca). Las autoridades creen que las disidencias de las Farc estarían detrás del hecho.

A las 6:15 de la tarde del pasado sábado 17 de abril, el coronel de operaciones de Arauca, Pedro Enrique Pérez, salió de la guarnición militar ubicada en el municipio de Saravena (Arauca). El oficial dejó su uniforme y se vistió de civil pues, al parecer, debía realizar una diligencia personal en el hotel Saravena In. Hasta allí llegó con su conductor quien acordó recogerlo al día siguiente, domingo, a las 6:00 de la mañana. Sin embargo, el coronel nunca apareció. (Lea también: Relatos de la crisis fronteriza en Arauca: denuncian asesinatos y desapariciones)

Ayer domingo 18 de abril el Ejército confirmó la desaparición del uniformado y emprendió las labores de búsqueda que se han extendido hasta este lunes sin que, todavía, haya alguna información sobre el paradero del coronel Pérez. “El comandante del Ejército ordenó una comisión especial de apoyo para los comandantes territoriales de esa jurisdicción, encabezada por el señor mayor general segundo comandante del Ejército y el señor mayor general inspector general, quienes desde ayer se encuentran en Arauca”, informó la institución.

La hipótesis más fuerte que manejan las autoridades es que el coronel esté secuestrado por las disidencias del Frente 28 de las Farc al mando de alias Alfonso Molina. Además, se habla de que, al parecer, el uniformado se encontró en el hotel con una mujer quien habría servido como señuelo para que el oficial terminara en manos del grupo armado. Según Blu Radio, información suministrada por el hotel indica que el oficial llegó pasadas las 6:00 de la tarde, se registró como estudiante de Bogotá y le dijo a la recepcionista que esperaba a una mujer. (Le puede interesar: ELN: el contraste entre su decadencia en el sur de Bolívar y su exitosa inserción en Arauca)

A eso de las 11:00 de la noche, habría llegado la mujer con quien salió del hotel y, entonces, no se supo más de su paradero. El alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez, calificó de “irresponsable” la conducta del uniformado. “Lamentablemente, tenemos que decirlo, por un acto de irresponsabilidad de un funcionario público nos vemos inmersos en una novela, en una película que, nuevamente, estigmatiza a Saravena”, dijo el mandatario local en diálogo con Blu Radio, agregando que un oficial como él no debería estar solo, sin su escolta, ni esquema de seguridad.

“No sabemos a ciencia cierta qué pasó. Lo que podemos decir es que el coronel salió, fue al Saravena In y no hubo retorno al mismo hotel”, añadió Gómez tras afirmar que es extraño que ningún grupo armado ilegal se haya pronunciado y que los dueños del hotel no se dieron cuenta de que se trataba de un coronel del Ejército. Por ahora, lo que es claro es que la institución está realizando labores de búsqueda en coordinación con la Fiscalía y la Policía no solo dentro del municipio, sino en las zonas vecinas. (Le puede interesar: Reportan operativos militares venezolanos cerca a Arauquita, Arauca)