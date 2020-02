Coronel del Ejército denuncia públicamente que es víctima de un montaje de inteligencia

A través de un video ampliamente difundido en redes sociales, el coronel del Ejército Álvaro Amórtegui Gallego denunció lo que, según él, es un uso indebido de los servicios de inteligencia y contrainteligencia para hacerles “falsos positivos judiciales” a algunos oficiales de la institución. En la grabación, el oficial pide intervención del presidente Iván Duque y del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para frenar estos supuestos actos de corrupción.

En el video, el oficial Amórtegui solicitó que “se revise cómo se está empleando la inteligencia en el interior de la fuerza, teniendo en cuenta que esta se viene utilizando de manera inadecuada por parte de algunos señores generales”. En concreto, según él, varios altos oficiales utilizan estos servicios “como una herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas diferentes y extrañas a las que no están escritas”.

Además, Amórtegui pidió la intervención del gobierno, pues considera urgente que: “Terminen contra mí todo acto de intimidación ordenados por algunos generales y que están cumpliendo algunos agentes de inteligencia que no son dignos de estar en la institución”. Esta denuncia de un uso indebido de los agentes que, se supone, deberían recopilar información para operaciones estratégicas dentro de las Fuerzas, sería de amplio conocimiento en el Ejército. “Esto lo dicen varios oficiales y varios suboficiales y en el interior de la fuerza saben que es la verdad”, agregó el oficial en el video.

Según expresa en el video, desde hace un tiempo viene siendo víctima de este tipo de intimidaciones “porque vengo denunciando desde hace unos dos años unos hechos irregulares”. Aunque dice haberle expresado al excomandante del Ejército, general (r) Nicacio Martínez lo que estaba sucediendo, “no pasó nada”. Al parecer, el alto oficial ahora en retiro le manifestó que iniciaría investigaciones, pero los hostigamientos no pararon y, por el contrario, se incrementaron: “Lo único que pasó fue que le contaron a los oficiales que yo estaba pidiendo investigar y pues, obviamente, se incrementaron estas intimidaciones”.

“Yo no pertenezco a ningún grupo de narcotraficantes, a ningún grupo de extorsionistas. No vendo Armas, no vendo municiones”, continúa diciendo Amórtegui en el video. Además, agrega que, al día siguiente de la grabación, se conocería una supuesta investigación disciplinaria que podría tener incidencias penales, pero aclara: “Yo sí sé a qué vine al Ejército: vine a ser soldado. Nunca he sido bandido, ni lo seré”.

En respuesta a lo denunciado por el oficial, el comando general de las Fuerzas Militares respondió: “Se ordenó a la Inspección General de las Fuerzas Militares recibir la denuncia de parte del señor Teniente Coronel Álvaro Amórtegui Gallego, orgánico del Comando Conjunto N. 2, con el propósito de confirmar o desvirtuar sus afirmaciones y consecuentemente adoptar las actuaciones administrativas y/o disciplinarias que correspondan”. Asimismo, agregó que se están efectuando las evaluaciones de riesgo pertinentes, para determinar si Amórtegui corre algún tipo de peligro por su denuncia.