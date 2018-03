Coroneles denunciados por acoso sexual y laboral fueron retirados de la Policía

El Ministerio de Defensa llamó a calificar servicios a ocho miembros de la Policía, lo que quiere decir que serán retirados de la institución. Algunos nombres que resaltan en la lista son los del excomandante de la Policía del Huila, el coronel Óscar Efraín Pinzón y el del coronel Ricardo Suárez. Ambos fueron denunciados, se conoció en febrero pasado, por acoso sexual y laboral.

Suárez fue denunciado ante las autoridades por la subteniente en retiro Natalia Andrea Segura Cifuentes, quien aseguró que, cuando trabajaba como asesora jurídica de la Policía del Quindío, Suárez, quien era su jefe directo en ese momento comenzó a acosarla con distintas expresiones que le hizo durante los meses que ocupó su puesto. Segura optó por salirse de la institución para, después, proceder a denunciar. “Tenía miedo, por eso opté por salirme de la Policía y ahora desde afuera puedo denunciar, como ya lo hice ante la Fiscalía”, dijo la subteniente retirada.

Por su parte, Óscar Efraín Pinzón fue denunciado por la patrullera Ana Milena Cruz Rayo. La uniformada denunció en su momento que el supuesto acoso se venía presentando desde 2016. "Mi Coronel Oscar Pinzón me hacía comentarios fuera de tono, que en ocasiones me impedían realizar mi labor profesional con tranquilidad y al ver esa intención diaria de satisfacer su morbo, decidí guardar algunas evidencias que me permitieran contar con pruebas, las situaciones que he tenido que vivir, en caso de que su comportamiento continuara siendo tan atrevido", dijo la uniformada en el documento que remitió al director de la Policía.

Otro de los nombres que llaman la atención es el del coronel Juan Francisco Peláez, a quien en mayo de 2017 le anunciaron imputación de cargos por supuestas irregularidades en un contrato para la compra de drones para la unidad de Tránsito, episodio que frustró su ascenso a general. La imputación finalmente no se hizo, la investigación quedó archivada por la Justicia Penal Militar, pero la carrera de Peláez en la Policía de más de 30 años llegó a su fin.

Los otros policías que fueron llamados a calificar servicios son los coroneles Juan Carlos León Jaime, Edgar Mauricio Pérez Cáceres, Gustavo Adolfo Lasso Trigos, Jhon Jairo Rodríguez Andrade y César Augusto Miranda Delgado. Según el documento publicado por el Ministerio de Defensa, tienen tres meses para cerrar el proceso con la Policía.