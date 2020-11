Corte Constitucional define hoy si estudia tutelas contra laudo por Ruta del Sol

En Sala de Selección de tutelas los magistrados Diana Fajardo y Cesar Reyes tienen la tarea de definir si seleccionan los recursos judiciales que presentaron varios interesados en el asunto. Estas tutelas serían el último chance para recuperar parte del dinero que el concesionario le debe a los bancos. El lío es que ya hasta el Consejo de Estado rechazó esa solicitud.

Este lunes 30 de noviembre, dos magistrados de la Corte Constitucional tienen una tarea clave dentro de la ya larga historia de Odebrecht en Colombia. Ambos hacen parte de la Sala de Selección que hoy definirá si el alto tribunal debe estudiar las tutelas que varios interesados en el caso presentaron a la Corte. Los recursos judiciales buscan tumbar el laudo arbitral que emitió un panel de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá y en el que se determinó que el Estado no podía pagar por actos de corrupción que terminaron manchando todo el contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2.

Los magistrados Cesar Reyes y Diana Fajardo, de la Sala de Selección de Tutelas, son quienes deberán determinar si el alto tribunal asume la revisión del caso. Sin embargo, todas las otras instancias han dicho que quienes deben saldar las billonarias deudas que se le deben a los bancos es la concesionaria y no el Estado colombiano. De hecho, hasta el Consejo de Estado rechazó los más de siete recursos que presentaron, no solo de los socios del proyecto, sino también las entidades bancarias que terminaron afectadas por el laudo. Todos le pedían al alto tribunal que anulara el laudo de los árbitros de la Cámara de Comercio argumentando, entre otras, que habían violado sus derechos al debido proceso. (Lea también: El Estado no puede pagar por la corrupción de Odebrecht: tribunal de arbitramento)

Sin embargo, los magistrados del Consejo de Estado consideraron que ese laudo, que tanto criticaron los afectados, de la mano de varios de los mejores abogados de Colombia en la materia, estuvo bien hecho y no hay nada que cambiarle. Para el alto tribunal, la decisión que se conoció en agosto de 2019 es completamente legal y el Estado solo debe pagar $211.273 millones (el valor del 52 % de las obras que sí se entregaron y que el país debe reconocer). Una cifra mínima comparada con los más de $3,8 billones que buscaban obtener los que pidieron tumbar el laudo de los árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá Catalina Hoyos Jiménez, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Mauricio González.

Los tres juristas insistieron en su decisión en el hecho de que ni Odebrecht, ni sus socios, ni ningún otro actor del pleito judicial, fue capaz de darle al tribunal un informe creíble de los estados financieros de sus cuentas que les permitiera determinar, con certeza, cuánto dinero del que llegó a sus bolsillos fue usado en pago de coimas (que los brasileños ya aceptaron haber pagado en Colombia para quedarse con el millonario contrato para la construcción de la ruta del sol 2). Los sobrecostos que los sobornos pudieron generar y que no pudo establecer el tribunal de arbitramento fue una de las claves que les permitió a los árbitros establecer que Colombia no puede pagar por esa corrupción.

Esta determinación tuvo implicaciones graves para los bancos que, hasta el último momento, se consideraron terceros de buena fe y estaban confiados de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional los iba a proteger frente a cualquier irregularidad de parte de los privados a quienes le prestaron la plata. Sin embargo, el laudo sorprendió con una interpretación diferente a la que todo el sector esperaba y definió que esa protección que esperaban no se podía aplicar en este caso. Para los árbitros, la concesionaria no logró probar que el dinero invertido por los bancos se utilizó para un bien público, requisito fundamental para poder amparar sus inversiones. Y no se cumplió porque parte de esa plata fue a parar a los bolsillos de quienes recibieron sobornos. (Le puede interesar: En firme laudo de Ruta del Sol 2 que perdieron Odebrecht y sus socios)

Con la determinación del tribunal de arbitramento en su contra, quienes han dado todo por tumbar el laudo presentaron varias tutelas ante la Corte Constitucional, como el último chance que tienen en Colombia para resolver la deuda que tienen. La “papa caliente” está en manos del alto tribunal quien hoy definirá si asume la revisión del caso y da inicio a un nuevo capítulo en la historia de corrupción más sonada en los últimos tiempos. En caso de que las tutelas no sean seleccionadas por la Sala de Selección de la Corte Constitucional, quedarían agotados todos los recursos para que los demandantes peleen el asunto en los estrados judiciales, por lo menos en el ámbito nacional.