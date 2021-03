Corte Constitucional ordena tramitar de nuevo la ley que creó al Ministerio de Ciencia

La Corte Constitucional estudió una demanda que buscaba tumbar el Ministerio de Ciencia porque, al parecer, la norma que lo creó tendría vicios en su trámite. El alto tribunal les dio parcialmente la razón a los demandantes y el Congreso tendrá dos años para enmendar los errores.

La Corte Constitucional le dio al Congreso un plazo de dos años para que corrija los vicios que se identificaron en la norma que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). El alto tribunal le dio la razón parcial a una demanda que exponía los supuestos errores que se cometieron durante el trámite de la ley 1951 de 2019, al determinar que dicha normativa no definió la estructura orgánica de la cartera, lo cual es esencial para su funcionamiento. El plazo va hasta el 30 de junio de 2023.

De los nueve magistrados de la Corte Constitucional, ocho estuvieron de acuerdo con otorgarle plazo al Congreso para corregir los vicios del trámite de la norma, solo uno estuvo en contra de la decisión. Eso significa que para la gran mayoría de la Sala, la norma violó los artículos 150.7 y 206 de la Constitución Política. El primero, se refiere a la responsabilidad del Congreso de crear, suprimir o fusionar ministerios “señalando sus objetivos y estructura orgánica”. El segundo, tiene que ver con “el número, denominación y orden de precedencia de los ministerios”.

Lo que encontraron los magistrados al revisar el caso es que la norma no detalla la estructura orgánica de la cartera ministerial y, en ese sentido, no se pueden crear empleos públicos sin que estén establecidas y detalladas las respectivas funciones de cada cargo. Entonces, lo que resolvió la Corte es que el Congreso enmiende este error y vuelva a tramitar la norma con todos los elementos que esta requiere. De lo contrario, la cartera no tendría el fundamento suficiente y debería desaparecer.

El Minciencias es lo que se conocía como el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innivación (Conlciencias), que desde el 5 de diciembre de 2019 pasó a convertirse en otra cartera del Gobierno. Pero una demanda advirtió sobre los posibles errores se habrían cometido durante el trámite e la norma que le dio vida al nuevo ministerio. Se trata de una acción interpuesta por, abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que le pedían a la Corte suprimir la norma.

Noticia en desarrollo...