Corte Suprema abrió investigación preliminar contra senador Uribe por “Ñeñepolítica”

Redacción Judicial

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, por cuenta del escándalo conocido como la “Ñeñepolíticia”. La determinación se conoce luego de que se trascendiera una transcripción de un audio en el que se escucha hablar al ganadero José Guillermo Hernández, más conocido como el Ñeñe Hernández, sobre “dineros bajo la mesa” que habrían beneficiado campaña del presidente Iván Duque.

Aunque todavía no se conoce el audio de la polémica, las transcripciones ya están en poder de las autoridades. La denuncia la interpusieron el periodista Gonzalo Guillén y el abogado Daniel Emilio Mendoza. En el recurso judicial, los demandantes le pidieron a la Corte Suprema que investigue al senador Uribe por los delitos de corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales. Según el contenido de esas grabaciones, el congresista habría dado la orden para que en La Guajira se compraran votos y así beneficiar al entonces candidato Duque.

Hernández fue asesinado el 2 de mayo de 2019 en Uberaba (Brasil), después de salir de una subasta ganadera. Sin embargo, el esposo de la exreina de belleza María Mónica Urbina, cuyas andanzas ahora causan revuelo nacional, no era ningún desconocido para las autoridades. Casi un año después del homicidio del joven Óscar Rodríguez Pomar, cometido en Barranquilla el 18 de agosto de 2011, su identidad fue referenciada en el expediente del crimen. Un testigo les contó a las autoridades que el Ñeñe Hernández tenía una enorme deuda con Carlos Rodríguez Gómez, padre de la víctima.

En esas interceptaciones legales que se hicieron en medio de la investigación por el asesinato de Rodríguez, las autoridades recopilaron miles de llamadas en donde se evidenciaría la relación entre el Ñeñe Hernández, generales del Ejército y la Policía, y varios funcionarios y políticos reconocidos a nivel nacional, entre ellos Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. El primer mandatario aceptó que lo conoció, pero nunca tuvo una amistad estrecha con él. En cuanto al hoy senador, ha pedido que se investigue el caso y, sobre su asesora, explicó que si se llegara a probar su relación, todo se trataría de “un abuso de su confianza”.

En una de las llamadas que ahora es investigada por la Corte Suprema de Justicia el Ñeñe Hernández dice: “En la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas”, dijo él en junio 3 de 2018, 14 días antes de la segunda vuelta presidencial. Con el paso de los días han salido a flote más perlas. “A donde yo voy, el fiscal general de la nación, el que sea, me rinde pleitesía. Yo voy a donde el fiscal y llego por lo grande, (a donde) Vargas Lleras, llegó a donde el presidente Uribe”. En otra llamada se le oye decir: “El presidente es mi hermano, no es que me conozca, es mi hermano (…) Si yo fuera un bandido no me llevan allá (…) Yo no soy un tipo de problemas”.

María Claudia Daza ya negó ser la interlocutora con la que hablaba el Ñeñe sobre supuesta compra de votos en municipios de La Guajira y rechazó que se le endilgue la autoría de una conversación que, “de ser cierta, sería completamente contraria a lo que ha sido mi vida de servicio abnegado y leal a una persona y una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto”. Sin embargo, Uribe Vélez admitió que una de las personas que figura en las conversaciones con el fallecido ganadero podría ser una de sus asesoras.

“Periodista me confirma que la transcripción corresponde a Caya Daza, de mi UTL (Unidad de Trabajo Legislativo. Que se cotejen los audios. De parte de ella sería un abuso mayor con el presidente Duque y su transparencia, y con mi persona, que he luchado con toda pulcritud”, declaró el mandatario en su cuenta en Twitter. De acuerdo con las interceptaciones realizadas por la Dijín de la Policía, el interlocutor con el que habla Ñeñe tiene varias preocupaciones sobre el arduo trabajo que tendrían que realizar para las elecciones presidenciales, en las que fue de público conocimiento el apoyo de Hernández al entonces candidato Iván Duque.

La charla grabada es del 3 de junio de 2018 cuando los únicos comicios pendientes de realizarse eran la segunda vuelta presidencial que enfrentó al ahora presidente Duque y al candidato de izquierda Gustavo Petro. “Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”, fue la respuesta de Hernández. Su interlocutor dice que ya había conseguido 1.000 paquetes, haciendo referencia, según el analista de la Dijín, a millones de pesos, y que solo necesitaban que unos empresarios les ayudaran así: "Uno les da la lista, yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber".

Hernández le responde: "En la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas, en estas otras no la vamos a tener, usted se imagina dónde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos, qué hubiera pasado en el Valle".