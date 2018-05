Corte Suprema archiva proceso contra Jorge Armando Otálora por acoso sexual

Redacción Judicial

Como lo había solicitado la Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Suprema cerró la investigación contra el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, por presunto acoso laboral y sexual contra su entonces secretaria privada Astrid Helena Cristancho. En la audiencia, desarrollada este lunes, el alto tribunal explicó los motivos que llevaron a archivar la pesquisa, dejando claro en sus consideraciones que sí existió una relación consentida entre las dos personas. (Le podría interesar: Corte Suprema podría cerrar caso contra exdefensor Otálora por acoso sexual)

Las denuncias de acoso laboral habían puesto, en su momento, el nombre del exdefensor del pueblo bajo la lupa de la opinión pública. Por medio de dos columnas publicadas en la revista Semana, se hacía mención a quejas por parte de un grupo de altos funcionarios por lo que consideraban un trato hostil, grosero y hasta inhumano de Otálora Gómez. Sin embargo, el exfuncionario siempre negó la existencia de las presiones mencionadas en dichas cartas y que todo se debía a que era un jefe estricto que siempre buscaba que las cosas salieran bien hechas.

En los 16 meses en que Cristancho se desempeñó como secretaria de la entidad, precisó la Corte Suprema, dio muestras de afecto y no las de una persona mancillada y sometida por conductas de acoso sexual. Y, prueba de ello, fue la carta que alguna vez la entonces secretaria le escribió a su superior en una fecha especial: “Dicen que solo los salvajes se obsesionan con la idea de los obsequios. Para muchos estas fiestas y en general todas las fechas especiales son el resultado de una idea económica de movilidad del mercado. Para mí es la oportunidad de dar algo de mi cariño a personas que son especiales en mi vida. Por eso me detengo a pensar que es eso que mi persona especial disfrutaría, necesita o desea y luego de un análisis minucioso tomo la decisión. No siempre acierto, pero siempre lo hago con mucho amor”. (Le sugerimos: Procuraduría archivó investigación contra exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora)

Afecto que, según la corporación, hay varias pruebas y testigos, como la empleada del servicio de Otalora, las constantes visitas de Cristancho al apartamento de su jefe o lo dicho por el procurador Jorge Caldas, quien era amigo de la pareja y “conocía del romance". “Las bitácoras de los libros de vigilancia de la residencia del doctor Otálora Gómez registran las frecuentes visitas de la doctora Astrid Helena. Los vigilantes informaron que al entrar tomada precauciones para no ser identificada. Algo que ella acepta. Los escoltas y conductores del doctor Otálora Gómez también se percataron de las visitas de la doctora al apartamento de su jefe”, sostiene la corporación.

Según la Corte, Cristancho también aceptó que se sintió alagada con obsequios y que se sintió complacida como mujer en un viaje al exterior. “¿Cómo se podría aislar este momento de los otros para sostener que en algunas ocasiones fue acosada y otros no? Eso es imposible, el comportamiento de la doctora Cristancho se debe analizar en su unidad, como un todo”, indicó la Corte, que igualmente explicó que existiría delito si la relación de autoridad se emplea para ejercer una influencia “en la prestación de un consentimiento sexual que, en condiciones normales, no se admitiría”. En síntesis, para la corporación hay una avasalladora evidencia que demuestra que sí hubo una relación consentida. (En contexto: Renunció el defensor Jorge Armando Otálora)

Culminada la diligencia, Otálora Gómez explicó que la decisión de la Corte Suprema demuestra que fue una víctima y que el daño que se le ocasionó fue grave. "Qué bueno que se pudiera establecer qué hubo detrás de todo esto, quiénes estuvieron gestando y montando todo este escenario. Eso sería bueno que el país también lo supiera, porque detrás de ella también estuvieron otras personas incidiendo en una injusticia de esta naturaleza. El objetivo fundamental era apartarme del cargo y tengo que reconocer que lo lograron”, dijo el defensor que, aseguró, no le guarda rencor a nadie.