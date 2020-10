Corte Suprema archivó el proceso por parapolítica contra el senador Armando Benedetti

En abril del 2008 el alto tribunal abrió una indagación preliminar contra el congresista, luego de que se conociera que se había reunido con jefes paramilitares. Benedetti se defendió señalando que el encuentro se hizo en el marco de las negociaciones de paz promovidas en el gobierno de Álvaro Uribe.

Luego de 12 años de que la Corte Suprema de Justicia anunciara la apertura de un proceso en contra del senador Armando Benedetti por parapolítica, el alto tribunal le notificó al congresista que esta diligencia fue archivada. “Me acaban de archivar la investigación por parapolítica. Reconozco el arduo trabajo de la Sala de Instrucción y de mi abogado Esiquio Sánchez”, expresó Benedetti a través de su cuenta de Twitter.

“Tengo sentimientos encontrados” dijo el senador en un video que publicó en la misma red social refiriéndose a que, por un lado, está “contento” porque la indagación fue archivada, pero, por otro, dijo estar “triste” al acordarse de lo que sufrió con el despliegue mediático que tuvo la noticia de que la Corte le seguía los pasos por sus supuestos nexos con paramilitares.

“En ese abril de 2008 todos los noticieros abrieron con mi linda cara, todos me trataron de paramilitar, bandido, nadie me invitó a ninguna reunión y todo el mundo me hizo el feo durante dos años y me trataron de cuanta cosa, me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de eso. Pero va a ver usted, le va la madre a ver si alguien saca 30 segundos diciendo que yo soy inocente y que no tuve nada que ver. También le agradezco a mi abogado y no solo doy gracias, sino también al esfuerzo que ha hecho la Sala de Instrucción de la Corte. Están andando los procesos”, expresó.

En la notificación expedida por el alto tribunal, se le notificó al congresista que lo que se resolvió sobre el proceso que estaba a cargo del magistrado de la Sala de Instrucción, Cesar Reyes, fue “inhibirse de abrir investigación dentro de estas diligencias adelantadas contra el senador Armando Alberto Benedetti Villaneda” y que “se proceda al archivo de las presentes diligencias una vez quede en firme esta decisión”. El magistrado Reyes también estuvo al frente del proceso del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal, cuando el caso era de competencia de la Corte. El togado fue quien resolvió la situación judicial del líder del Centro Democrático y ordenó su detención preventiva. (Lea también: Los candidatos al Congreso que tienen cuestionamientos)

La indagación preliminar que avanzaba en la Corte contra Benedetti por parapolítica se originó luego de que la excongresista antioqueña Rocío Arias -condenada por nexos paramilitares en 2008- dijera que Benedetti había estado con ella en una reunión con paramilitares, convocada por Salvatore Mancuso, que se realizó en la vereda de Carmelo, municipio de Tierralta (Córdoba), en el año 2002. Benedetti nunca negó que hubiese asistido al encuentro, pero explicó que las reuniones se habían dado con ocasión a las negociaciones de paz, autorizadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“La reunión que tuve la lleve a cabo con el propósito de obtener una percepción de primera mano sobre las posibilidades reales de un Proceso de Paz. El mismo Mancuso, según los medios de comunicación, confirma mi versión”, dijo el congresista en 2008 cuando el alto tribunal anunció la indagación, refiriéndose a una reunión que sostuvo con paramilitares en diciembre de 2002. (Le puede interesar: Armando Benedetti también renuncia al Partido de la U)

Benedetti, además, tiene indagaciones en la Corte Suprema por el entramado de Odebrecht y por un presunto desfalco al magisterio de Córdoba. El senador asegura que ha resultado involucrado en estos casos a causa de su enemistad con el exfiscal general Néstor Humberto Martínez a quien acusa de emprender una persecución en su contra.