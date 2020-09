El representante a la Cámara por el Centro Democrático fue citado por la Sala de Instrucción del alto tribunal a versión libre para el próximo 29 de septiembre. La diligencia fue programada a petición del propio congresista como parte de la indagación previa que hay en su contra por ese caso.

Para el próximo 29 de septiembre fue citado a versión libre el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema programó esa audiencia luego de que el propio congresista solicitara al alto tribunal que lo escuchara como parte de la indagación previa que existe en su contra por la ñeñepolítica. Se trata del escándalo que desató unas interceptaciones telefónicas entre la exasesora de la UTL de Álvaro Uribe, María Claudia Daza y Jose Ñeñe Hernández, un hombre señalado de ser testaferro del narcotráfico en la costa Caribe.

En la conversación, interceptada por miembros de la Dijin, se escucha a Daza y a Hernández en lo que las autoridades tratan de constatar si se trató de una compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque en 2018. El nombre del representante Rodríguez apareció en este escándalo político judicial pues fue mencionado durante esas conversaciones que hoy son pieza clave de las investigaciones que la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara adelantas.

Precisamente de esta última hace parte Edward Rodríguez, quien tan pronto su nombre apareció en la ñeñepolítica se apartó de la investigación preliminar que se adelanta en esa corporación. “Conocí a Hernández como un empresario honesto, exportador de carne y me lo presentaron personas ilustres de Valledupar, quienes lo destacaban como un empresario notable. Desde la semana pasada he pedido que se haga justicia y que se determine si José Hernández tenía o no vínculos con el narcotráfico y con el testaferrato. Es la Fiscalía y los jueces los que deben determinar y decirle al país si era o no un delincuente”, señaló Rodríguez en marzo pasado.

Querida @darcyquinnr en defensa de mi honra y buen nombre, fui yo quien solicité a la @CorteSupremaJ ser escuchado en versión libre

Es momento de ponerle fin a la calumnia creada por un sector que a punta de repetir mentiras quieren destruir, creando ideas falsas en la ciudadanía https://t.co/MTQuSW1pE5 pic.twitter.com/a8LAPf9Dq1 — Edward Rodríguez (@EDR_CD) September 23, 2020

En sus redes sociales, Rodríguez publicó un documento del pasado 14 de septiembre que él mismo radicó ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, ponente del caso de la ñeñepolítica en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. En la corta comunicación el congresista del Centro Democrático solicita esa diligencia “pues resulta pertinente a fin de defender los principios de defensa y recta administración de justicia”.

El Ñeñe Hernández terminó asesinado en Brasil a comienzos de 2019 en un intento de robarle un reloj Rolex. Su teléfono estaba interceptado por la Policía, quien le seguía la pista para determinar si estaba involucrado en un asesinato. En cuanto a Daza, fue citada a principios de junio a declarar virtualmente ante la Fiscalía, diligencia en la cual guardó silencio. En marzo, cuando se filtró su nombre a los medios de comunicación, renunció de inmediato a la UTL del entonces senador Álvaro Uribe.