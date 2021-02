Corte Suprema continuará investigando a Eduardo Pulgar, pese a su renuncia al Senado

Detenido desde diciembre de 2020, Pulgar, a quien se escucha en audios al parecer ofreciéndole un soborno a un juez, renunció a su curul recientemente. Debía definirse, entonces, si su proceso continuaba en manos de la Corte o, como en el caso del expresidente Álvaro Uribe, pasaba a la Fiscalía. La decisión llegó este jueves.

Este jueves, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió que seguirá ejerciendo la competencia para investigar al ahora exsenador de La U Eduardo Pulgar. El veterano congresista del Atlántico enfrenta un proceso penal luego de que se conociera un audio en el que le ofrece “un negocio” un juez, que consistía, básicamente, en torcer un proceso a favor de Luis Fernando Acosta Osío, en medio de una disputa por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Pulgar, al parecer, también intentó valerse de su posición para adelantar gestiones ilegales ante Presidencia, el Ministerio de Educación.

(En contexto: La gestión indebida del senador Pulgar, según la Corte Suprema)

Pulgar renunció al Senado hace dos semanas, luego de rendir indagatoria y estar detenido preventivamente. Con su salida del Congreso, no estaba claro si la Corte seguía teniendo competencia para investigarlo o si, como en el caso del expresidente Álvaro Uribe, su expediente pasaría a la Fiscalía. Esa duda la despejó este jueves la Sala de Instrucción, que votó a favor de que el proceso se quedara en sus manos. Lo que sigue, entonces, es que le magistrado instructor decida si llama a juicio o precluye la investigación, determinación que deberá sustentar ante la Sala de Primera Instancia.

Pulgar le propuso al juez Andrés Rodríguez Caez que había “un negocio” por $200 millones en una reunión. Ante su negativa, en una nueva reunión en la oficina de David Name Terán, Luis Fernando Acosta Osío le habló al servidor judicial de la mediación de Pulgar ante las autoridades nacionales para que se le permitiera mantener el control sobre la Universidad Metropolitana. Ambas reuniones quedaron grabadas y fueron dadas a conocer por el periodista Daniel Coronell el año pasado, desencadenando en una investigación de la Sala de Instrucción.

(Lea también: Senador (y detenido) Eduardo Pulgar renunció a su curul)

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen (el juez y el exalcalde de Usiacurí, Ronald Padilla) pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”, se escucha en los audios revelados por Coronell. Pulgar habla de “200 palos”, que vendrían a ser $200 millones de “recompensa” para el juez si accedía a su torcido, cosa que no hizo. “Yo ya conocí a un juez y tu conociste a un senador, ahí vamos en la vida”, agregó el exsenador en la conversación.

Detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá, Pulgar renunció al Senado el pasado 10 de febrero. En una carta dirigida al presidente de la corporación, Arturo Char. “Desde que se me impuso medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual recientemente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como senador y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales”, argumentó el otrora legislador de La U.

(Le puede interesar: El ilegal reparto de una tutela que no tocó a los favorecidos)

Aunque desde el año pasado el partido de La U y la Comisión de Ética del Senado lo habían suspendido, la pregunta que quedaba en el aire tras su renuncia es qué iba a pasar con el proceso penal, algo que acaba de responder la Sala de Instrucción. Además, el exsenador enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría, investigación que inició bajo la gestión del exjefe de esa entidad, Fernando Carrillo, y que ahora está en manos de su sucesora, la exmagistrada y exministra Margarita Cabello, de quien se han revelado fotos en fiestas con Pulgar.