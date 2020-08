La Sala de Instrucción del alto tribunal explicó por qué le impuso prisión domiciliaria al senador Álvaro Uribe Vélez mientras lo investiga por los delitos de soborno y fraude procesal. También aclaró que al congresista Álvaro Hernán Prada no le impondrán ninguna medida.

“Posibles riesgos de obstrucción de la justicia”. Este fue el argumento central de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para imponerle detención preventiva en casa al senador Álvaro Uribe Vélez. Así lo explicó el alto tribunal en un comunicado expedido horas después de que el propio expresidente diera a conocer al país de la decisión judicial. La decisión, precisa la Corte, la tomaron en unanimidad los cinco magistrados de la Sala.

El comunicado reza que la decisión se tomó desde el pasado 3 de agosto, cuando, como contó este diario, la Sala de Instrucción convocó a una sesión extraordinaria para discutir el futuro judicial del expresidente. “Luego de escuchar sus explicaciones (que incluyó una indagatoria) y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción”, aseguró el alto tribunal en el comunicado.

Estas pruebas, que son reservadas hasta que la Corte decida si Uribe es culpable o inocente, incluyen “pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas”, entre otras, dijo la Sala de Instrucción. Lo clave, agrega el comunicado es que todo este material, “al parecer indica su presunta participación (la de Uribe) como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

Uribe viene siendo investigado desde julio de 2018, pues al parecer él y su defensa convencieron a testigos que lo han vinculado con el paramilitarismo para que cambiaran su versión. El alto tribunal le tenía la lupa al senador luego de archivar una denuncia que Uribe interpuso en 2012 contra el también senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. “Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador (Uribe), personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”, explicó la Corte este miércoles.

Con base en las pruebas que recabó el alto tribunal, lo citó a indagatoria en octubre del año pasado y, desde entonces, estaba pendiente que se resolviera si Uribe enfrentaría su proceso en libertad o con alguna medida de aseguramiento. Y finalmente llegó casi un año después la noticia de que sería una medida de prisión domiciliaria. Decisión que se tomó “con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.

No obstante, al congresista Prada no le impusieron medida alguna. Según explicó la Corte, “en algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada”. No obstante, el delito por el que viene siendo procesado este congresista es soborno, conducta que “no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque (Prada) sigue vinculado al proceso”, añadió el alto tribunal.