Corte Suprema llama a indagatoria a Argenis Velásquez por cartel de la toga

Redacción Judicial

La representante a la Cámara por el departamento del Putumayo Argenis Velásquez fue llamada a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, que la investiga formalmente por el caso de corrupción conocido como el cartel de la Toga. La congresista fue vinculada al proceso por el delito de cohecho, luego que el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno asegurara que se le pidieron 300 millones de pesos para direccionar un proceso que tenía en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la salud.

La diligencia se desarrollará el próximo miércoles 9 de mayo ante el despacho del magistrado Fernando Castro. Tras la indagatoria, en la que Velásquez podrá defenderse y dar todas las explicaciones correspondientes, la Sala Penal deberá definir su situación jurídica. Es decir, si le dicta o no una medida de aseguramiento. (Le podría interesar: Nilton Córdoba, Argenis Velásquez y Alberto Velásquez, salpicados en el cartel de la toga)

A Velásquez la Corte Suprema le había abierto indagación preliminar en noviembre pasado, junto con el representante Nilton Córdoba y el exsecretario de la Presidencia del Gobierno de Álvaro Uribe, Alberto Velásquez. La decisión tenía como fundamento las declaraciones de Moreno ante la justicia en la que se habla de peticiones de dinero para “ayudarles” en procesos.

Según la revista Semana, Moreno le contó a la Corte que Córdoba pagó $200 millones al magistrado auxiliar Camilo Ruiz, para evitar una orden de captura en su contra. Moreno agregó que el hoy detenido exmagistrado Francisco Ricaurte fue quien le habría advertido a Córdoba que su captura era inminente y que debían empezar a trabajar, y fue el quien sugirió pedirle ayuda al exmagistrado auxiliar Ruiz para intervenir en el proceso sobre unas supuestas irregularidades en la construcción de un proyecto cuando estuvo en la alcaldía del Medio Baudó.

(Le puede interesar: Argenis Velásquez, investigada por la Corte Suprema, fue sancionada por la Contraloría)

“Camilo (Ruiz) sabe que yo tengo oficina con Pacho (Ricaurte) y le digo: ‘Camilo necesitamos que nos ayude porque la idea es que no capturen a Nilton. Él me responde: ‘Yo ayudo, pero ayúdenme’. Entonces se pactan con Camilo $200 millones que me entrega Nilton Córdoba y yo le entrego a Camilo Ruiz. Era para que no resolviera situación jurídica con detención”, explicó Moreno en su declaración ante la Corte.