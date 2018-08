por los delitos de soborno y fraude procesal.

Corte Suprema no ha entregado todo el expediente en caso Uribe: Jaime Granados

Redaccción Judicial

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice que la Corte Suprema de Justicia no ha entregado todas las pruebas que existen en el expediente contra senador del Centro Democrático por los delitos de soborno –entendido como manipulación de testigos– y fraude procesal. (Le podría intersar: Senador Álvaro Uribe recusa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia)

“Para ser absolutamente exacto y justo. De los ocho cuadernos, entre principales y anexos, nos han entregado siete en donde constan las evidencias de carácter físico, como testimonios y declaraciones (…). La evidencia más importante, que son las interceptaciones de comunicaciones que por orden realizó la Fiscalía, no las han entregado”, precisó Granados.

Según Granados, es importante que se pueda conocer todas las pruebas contra Uribe Vélez en proceso que “está construido, al parecer, sobre grabaciones e interceptaciones”. “No nos han entregado ese cuaderno hasta el pasado viernes sobre las 5 de la tarde”, comentó el jurista quien agregó, además, que su equipo de juristas estará pendiente este lunes para que la Corte Suprema entregue el material restante. (Lea también: Destacados juristas respaldan a la Corte Suprema en caso Uribe)

La Corte Suprema abrió una investigación contra el expresidente y en contra del también congresista Álvaro Hernán Prada Artunduaga. “Los senadores Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada serán vinculados al proceso mediante indagatoria. Antes de presentarse a esta diligencia tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen. Y contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra", señaló la Corte en su momento.

El llamado a indagatoria significa que Uribe deberá acudir a la Corte Suprema a dar explicaciones sobre esa supuesta manipulación de testigos. Además, conocerá en detalle las pruebas y podrá acudir con su abogado para refutar cada uno de los señalamientos. Luego, la Sala Penal deberá resolver su situación jurídica, es decir, si le dicta una medida de aseguramiento o no. Finalmente, tendrá que decidir si lo llama o no a juicio. (Lea: Instalan vallas en Medellín como respaldo al expresidente Uribe)

Sin embargo, antes de continuar con este proceso el alto tribunal deberá resolver una recusación contra los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro, por supuestamente no tener la competencia para asumir esta actuación debido a que el Acto Legislativo 01 de 2018 (que creó la doble instancia para aforados constituciones) no lo permite.

Para el jurista también se han presentado diversas irregularidades en el caso: “les pedimos en dos ocasiones que nos dijeran si era verdad que el expresidente estaba siendo investigado en un radicado donde aparecía el senador Prada. Y resulta que la Corte la primera vez nos dijo que no era cierto, que no estaba siendo investigado, y la segunda vez no lo contestó”, aseguró Granados en rueda de prensa el pasado 30 de julio. (Le sugerimos: Fiscal General rechazó recusación presentada por expresidente Uribe)