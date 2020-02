Corte Suprema ordena a Peter Manjarrés pagarle $49 millones a su antiguo corista

Redacción Judicial

Hasta la Corte Suprema de Justicia llegó el pleito que mantuvieron durante más de una década el reconocido cantante de vallenato Peter Manjarrés y su excorista Italo Todaro. La génesis de este pleito se remonta a el 18 de diciembre de 2008, cuando los integrantes del grupo musical de Manjarrés sufrieron en un accidente de tránsito luego de dar un concierto en Chiquinquirá, Boyacá. Según el Todaro, en ese momento, sus cuerdas vocales se dañaron y no pudo volver a trabajar.



Vea: Archivan caso contra Peter Manjarrés



Sin embargo, La Sala Laboral del alto tribunal le ordenó a Manajarrés pagarle más de $49 millones no como parte de la indemnización por el accidente laboral, en el cual Todaro perdió el 52% de su capacidad física para trabajar, sino por las cesantías, vacaciones y primas de servicios que no recibió el corista entre 2003 y 2008 y que hacían parte de sus pretensiones en la demanda contra el popular cantante de vallenato.

La Sala constató que Todaro tenía un contrato laboral, a través de documentos, testimonios de excompañeros del grupo vallenato, quienes señalaron que ellos seguían órdenes de las personas que representaban a Manjarrés. Además, la Corte señaló que el excorista solo trabajaba con el popular cantante y que no era autónomo e independiente para decidir si asistía o no a las presentaciones artísticas de Manjarrés. Además, este no pudo comprobar que Todaro trabajara con otras agrupaciones vallenatas.



Lo que la Corte no le dio la razón a Todaro es sobre el supuesto despido injustificado. El alto tribunal determinó que no pudo demostrar que su salida de la agrupación fuera una decisión unilateral por parte de su empleador. En cuanto a la solicitud del corista para que lo indemnizaran por el accidente de diciembre de 2008 la Sala Laboral también rechazó los argumentos de Todaro pues tampoco logró comprobar que el vehículo en el que se movilizaban, y que fue contratado por su empleador (Peter Manajarrés), tenía fallas mecánicas, las cuales generaron el accidente.

"Tales circunstancias no fueron debidamente demostradas dentro del proceso, pues ningún elemento probatorio muestra de forma contundente que el vehículo en el que se desplazaba el corista tenía tales desperfectos en el sistema de frenado, ni menos aún que el accidente se generó por esta causa", señaló el alto tribunal.