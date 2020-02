Corte Suprema pedirá al Gobierno solicitar a Venezuela la extradición de Aida Merlano

Redacción Judicial

Apenas un día después de las declaraciones que diera en Venezuela la excongresista Aida Merlano, en las que señaló a poderosos políticos de todo el país y denunció que su vida corre peligro, su extradición avanza. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que la condenó a 15 años de prisión por delitos electorales, le hará este viernes la solicitud formal al Gobierno del presidente Iván Duque para que inicie el trámite diplomático que significa su traslado a nuestro país.

(Lea también: Reaparece Merlano: dice que Julio Gerlein la ayudó a escapar y que su vida corre peligro)

Desde que se supo que Merlano fue detenida en Maracaibo a finales de enero pasado, el Ministerio de Justicia disipó la duda que muchas personas tenían en cuanto a quién se le pedirá la extradición. “Como es de todo conocimiento, Colombia, junto a varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, señaló la cartera que encabeza Margarita Cabello en ese momento y anunció que cualquier trámite se haría a través del gobierno del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Posteriormente, la Cancillería empezó a tramitar el papeleo de la extradición con la Sala Penal de la Corte, que rápidamente aclaró que la competencia para hacer la solicitud formal recaía sobre la recién creada Sala Especial de Primera Instancia. No obstante, la ruptura de relaciones diplomáticas impedía que las autoridades colombianas fueran notificadas de la recaptura, que es el primer paso para pedir el traslado a nuestro país. Este paso, sin embargo, se saldó con intervención de la Interpol, que le confirmó la aprehensión a las autoridades hace unos días.

(En contexto: Conozca cómo fue el fraude electoral de Aída Merlano)

Mientras todo esto ocurría, Merlano fue trasladada a la cárcel El Helicoide, en Caracas y, según dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, la excongresista prendió el ventilador desde su centro de reclusión. “Ha cantado más que Pavarotti”, fue como el funcionario calificó lo que Merlano ha dicho sobre su relación con políticos colombianos y las redes de compra de votos. Y la barranquillera le dio la razón el pasado jueves, 6 de febrero, al llegar al Palacio de Justicia de la capital venezolana a una audiencia pedida por ella misma en la que denunció que su vida corre peligro y habló de poderosos políticos colombianos.

“Antes de regresar quiero que Colombia sepa todo (...) Pido se me brinde protección a mi integridad, aquí he encontrado paz. No dormía, no hablaba. No tengo miedo a la justicia, sino al gobierno colombiano, a que me maten”, le dijo al juez que presidía la audiencia. “Los únicos responsables de lo que me ocurra a mí y a mi familia son Álvaro Uribe, los Char y los Gerlein, quienes organizaron la fuga y mi asesinato”, agregó Merlano, tras asegurar que el empresario Julio Gerlein fue quien pagó por su fuga en octubre del año pasado, luego de lo cual, supuestamente, fue secuestrada y violada.