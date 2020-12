Corte Suprema pide a Medicina Legal dictamen sobre la salud del senador Pulgar

El congresista del partido de la U fue capturado el pasado 1° de diciembre por orden del alto tribunal. Es señalado de intentar corromper a un juez que investigaba a un financiador de su campaña. Sus abogados pidieron que le sea suspendida la prisión preventiva por “enfermedad grave”.

Luego de que la defensa del senador del Partido de la U, Eduardo Pulgar, pidiera la suspensión de la prisión preventiva que pesa sobre él desde el pasado 1° de diciembre por supuesta “enfermedad grave”, la Corte Suprema le pidió a Medicina Legal que valorara la salud del congresista. El alto tribunal ordenó su captura, pues está siendo investigado por el presunto soborno que le hizo a un juez de Usiacurí (Atlántico), a cambio de que tomara decisiones judiciales en contra de patrocinadores de su campaña política. Pulgar estuvo detenido en los calabozos del Búnker de la Fiscalía y ahora está en La Picota.

La investigación que hoy enreda al congresista de la Costa Caribe inició este año luego de que el periodista Daniel Coronell, en una columna titulada “Pulgarcito”, en el portal Los Danieles, difundiera unas grabaciones que hizo el juez Andrés Rodríguez, en las que se escucha al senador intentando sobornarlo con respecto a un caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Según se escucha, Pulgar habría hecho el ofrecimiento con la intención de favorecer a un aliado político suyo, Luis Fernando Acosta Osío.

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen (el juez y el exalcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, quien los presentó) pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”, se escucha en los audios revelados por el periodista. Pulgar le habló de “200 palos”, que vendrían a ser $200 millones de “recompensa” para el juez si accedía a su petición.

La grabación también revela que el senador le dice al juez y al exalcalde: “Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”. Rodríguez, quien ya no es juez debido a que su nombramiento era provisional, le contó los hechos a un fiscal de turno.

En el audio, la respuesta del togado fue contundente: “Senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí no”. La publicación causó revuelo y rápidamente, tanto la Corte Suprema, como la Procuraduría General de la Nación, anunciaron indagaciones al respecto. El congresista fue citado a indagatoria en el alto tribunal y, aunque asistió, optó por guardar silencio.