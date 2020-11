Corte Suprema pide protección a magistrada amenazada tras interrogar a Mancuso

La magistrada de Justicia y Paz de Barranquilla Cecilia Leonor Olivella fue amenazada la semana pasada. El alto tribunal dijo que ante “actos de cobardía” semejantes, la respuesta debe ser rodear a los jueces.

“Frente a los actos de cobardía contra los jueces que cumplen su deber, la respuesta del Estado y la sociedad tiene que ser contundente: rodearlos”. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia en pleno rechazó las amenazas que recibió la magistrada de Justicia y Paz de Barranquilla Cecilia Leonor Olivella, luego de interrogar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y a otros exmiembros del frente Mártires del Cesar de las Auc.

“No se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso contra personas del Cesar. No comprometa a su familia y la suya. No se las dé de verraca, deje de estar preguntando lo que no les corresponde. Tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias de nuestro comandante Mancuso, quieren comprometer a Auc”, dice el panfleto que le llegó a la magistrada Olivella. Ante esto, la Corte Suprema señaló que es menester disponer todos los recursos para que este proceso siga su curso.

(Le puede interesar: “No se las dé de verraca”: amenazan a magistrada que interrogó a Mancuso)

“La Corte exhorta a las autoridades competentes para que adopten de inmediato las medidas adecuadas y suficientes, a través de las cuales se garantice tanto la seguridad e integridad física de los magistrados como la continuidad de su función judicial en el marco del proceso de justicia transicional”, señaló el plenao de la Corte en un comunicado público firmado por su presidente, el magistrado Jorge Luis Quiroz.

La semana pasada, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla expidió un comunicado en donde explicó que la magistrada Olivella interrogó a Mancuso en el marco de una audiencia de formulación y aceptación de cargos, el pasado 20 de octubre. Allí, agregan, “se interrogó exhaustivamente al postulado Mancuso Gómez sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, situación que generó que la magistrada ponente, doctora Cecilia Leonor Olivella Araújo fuera blanco de execrables intimidaciones”. Además, pidieron apoyo del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Justicia.

(Lea también: El fiscal Barbosa está trabajando para acabar Justicia y Paz)

“Este es el primero de muchos procesos en los que figura el citado postulado (Mancuso), el cual inició su tránsito ante la Sala de Conocimiento, que habrá de dictar sentencia por los crímenes cometidos cuando comandó el Bloque Norte de las AUC (en esta ocasión se analizan conductas cometidas por paramilitares en el departamento de Cesar). Por eso, indagar sobre su grado de compromiso con las víctimas y con la verdad, más que una potestad de la Sala, es un mandato constitucional que emerge de los principios que inspiran el sistema de justicia transicional”, aseguraron.