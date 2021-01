Corte Suprema ratifica condena contra Óscar Suárez Mira por enriquecimiento ilícito

La Sala Penal del alto tribunal confirmó la pena de 6 años y cuatro meses que le impuso la Sala de Primera Instancia en agosto de 2020 por recibir dinero de paramilitares como apoyo económico para aspiraciones al Congreso.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena seis años y cuatro meses de prisión que le había sido impuesta en agosto de 2020 en primera instancia al excongresista Óscar Suárez Mira por haber recibido dineros para su campaña a la Cámara de Representantes en el año 2002 del narcotráficante Juan Carlos El Tuso Sierra. Y por recibir dineros para su campaña al Senado en 2006, de parte de los jefes paramilitares Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Suárez Mira fue capturado el 13 de agosto de 2020 en Medellín.

En el caso de la campaña para 2002, Suárez Mira recibió dineros de El Tuso Sierra a través de Daniel Alberto Mejía, alias Danielito, y Carlos Mario Aguilar Echeverry, alias Rogelio, jefes de la Oficina de Envigado. “De Óscar Suárez Mira yo no lo conocí, pero aporté dineros a través de Daniel (...) En efectivo; cuando eran las campañas, ellos siempre Daniel, Rogelio, los que estaban manejando la Oficina, buscaban los amigos, caso mío, caso Fantasma, caso los Gallón, caso Perchi, caso José Piedrahíta, bueno, para mentarle algunos. Bueno necesitamos ayudarle a Óscar Suárez, necesitamos ayudarle a Jorge en Envigado necesitamos ayudarle a Mesa, en Itagüí necesitamos ayudarle a Moncada, bueno, ¿cierto?, y nosotros aportábamos dinero”, aseguró.

En segunda instancia, la Sala Penal ratificó la validez de ese testimonio. “La decisión impugnada hace notar que concurren diversas pruebas que apuntalan la credibilidad que merece el testigo y la final recepción que debió tener de los recursos el procesado. En efecto, no puede en este orden pasar desapercibido, que Suárez Mira fue condenado por concierto para delinquir (Sentencia del 24 de julio de 2013), bajo el incontrovertible hecho probado de su relación con algunos integrantes de las AUC y los acuerdos pactados para ser elegido al Congreso de la República a cambio de poner al servicio de la causa paramilitar la función pública”, dice la decisión tomada el pasado 20 de enero.

En el caso de la campaña 2006, la Corte comprobó que Suárez Mira recibió dinero de Báez, Julián Bolívar y Macaco. La financiación se pactó la noche del 3 de marzo de 2006 en un hotel de Bucaramanga, lugar en el que se reunieron además de Suárez Mira, los entonces candidatos al Congreso Luis Alberto Gil Castillo, Óscar Josué Reyes y Alfonso Riaño Castillo; y los desmovilizados José Danilo Moreno Camelo, alias Alfonso quien se encargó de la entrega del dinero; Jairo Ignacio Orozco González, alias Tarazá y David Hernández López. La Sala Penal, en la revisión del fallo, ratificó lo aquó mencionado a pesar de que haya diferencias sobre la hora de la cita.

“Esta crítica es intrascendente pues así como no modifica en su inherente contenido el testimonio, tampoco puede a través de la misma ponerse en duda la presencia de Hernández López en la referida noche en el sitio indicado, conforme de ello da cuenta el monitoreo del celular que le pertenecía (mismo seguimiento que permitió constatar que el propio día 3 de marzo viajó por tierra de Medellín a Bucaramanga) y el registro de clientes en el Hotel Meliá Chicamocha en el que aparece que se hospedó entre el 3 y 5 de marzo de 2006″, dice el fallo.

La Sala Penal agregó que “la cercanía del procesado con Julián Bolívar tiene otras fuentes de corroboración, como bien lo destaca el fallo controvertido, esto es, la declaración del paramilitar Pablo Hernán Sierra García pues logró saberse que a una reunión convocada a comienzos de 2005 por Hugo Albeiro Quintero, de Bello (Antioquia), con presencia de a. Ernesto Báez (quien así lo admitió) y a. Julián Bolívar (quien adujo estar en el lugar pero no ingresar a la vivienda en que se desarrolló), entre los políticos presentes estuvo Suárez Mira (...) Se trata de un acontecimiento sobre el cual se hizo un pacto entre los comandantes de negar su ocurrencia”.

“Es cierto que la sentencia no hizo referencia alguna al informe en que consta que Suárez Mira no intervino directamente en su labor de Congresista en la aprobación y trámite de la Ley 975 de 2005, pero esta constatación no está en posibilidad de desvirtuar que al margen de ese hecho, se le brindara apoyo en votaciones y económico con miras a que indirectamente ese cometido se cumpliera, además de no ser un supuesto de la conducta punible que se le atribuye. Por lo tanto, esta circunstancia no desdice de la recepción de recursos económicos por parte de quienes eran en todo caso sus aliados, conforme quedó elocuentemente probado”, agregó la Sala Penal.

Suárez Mira fue condenado en 2013 por la Corte Suprema a nueve años de prisión (junto con el excongresista Fuad Rapag) por haberse aliado con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas. En concreto, por haber propiciado la llegada del grupo ilegal al nordeste antioqueño, región que históricamente sufrió las violencias paramilitares y de las guerrillas. Suárez Mira fue mencionado directamente por el excomandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, como uno de varios dirigentes de ese departamento que los respaldaron.