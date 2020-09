En el recurso pidió que se quitara la medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia porque había votado por él. El alto tribunal concluyó que este recurso debe ser presentado por Gaviria y no por un tercero.

La Corte Suprema de Justicia negó una tutela interpuesta por un ciudadano en contra de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema y la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la misma Corte. Se trata de Gabriel Perea Mora, quien consideró que la medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales a la libertad y el control político, entre otros. El alto tribunal argumentó que ningún tercero puede acudir al mecanismo de defensa por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado.

El 5 de junio de 2020, Gaviria fue suspendido como goberndor luego de que la Fiscalía dictara una medida de aseguramiento en su contra por las investigaciones que se adelantan en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz, en Antioquia, durante su primer periodo como gobernador en 2004 y 2007. Para el 15 de julio pasado, la Corte Suprema dejó en firme la medida de aseguramiento.

La noticia de su detención cayó mal entre los simpatizantes de Gaviria y de inmediato las críticas que llovieron fueron trasladadas a las instancias judiciales. En este caso, Perea Mora argumentó que había elegido a Gaviria como gobernador en los comicios del año pasado y deseaba que volviera a su cargo. El mismo argumento que utilizaron cientos de ciudadanos para presentar una tutelatón y pedir la libertad del exsenador Álvaro Uribe, detenido desde el pasado 12 de agosto por orden de la Corte Suprema.

El tutelante, además, señaló que “al no realizar (…) una debida ponderación de las pruebas aportadas al proceso (…) no es suficiente para señalar que pueda (Gaviria) interferir en la investigación o entorpecer la labor de la justicia”. En respuesta, la Corte explicó que a pesar de que haya votado por Gaviria, “carecen de vocación jurídica para activar la jurisdicción constitucional con el fin de cuestionar una actuación judicial quienes no fueron parte en ella” y por ello, negó el recurso.

El alto tribunal también señaló que, en la tutela, no se acreditó que Gaviria encontrara algún impedimento para presentar el mismo un recurso de apelación a la medida de aseguramiento. “Conforme con ello, es evidente que las razones expuestas no pueden ser atendibles, ya que no explican la imposibilidad del gobernador Gaviria Correa para interponer por sí mismo o a través de apoderado especial el trámite objeto de estudio, razón por la cual se declarará su improcedencia”.

En el caso de Aníbal Gaviria, no es la primera tutela que queda sin efecto por determinaciones judiciales. El pasado 25 de junio, el Tribunal Superior de Medellín tumbó una tutela en contra del presidente Iván Duque y el fiscal general, Francisco Barbosa. En ella, un ciudadano llamado Diego Restrepo Montoya acusaba a los funcionarios de vulnerar el debido proceso y sus derechos fundamentales.

“Son miles de ciudadanos que lo eligieron, al ser una institución política y dada su configuración de carácter estrictamente democrático, para revocarlo se necesitaba iniciar un proceso de revocatoria de mandato, para destituirlo o suspenderlo se requería una sentencia en firme de un juez de la República”, manifestó Restrepo Montoya. Esa tutela también fue denegada.