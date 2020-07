En un avión militar, el magistrado de la Corte Suprema Marco Antonio Rueda llegó a la ciudad junto con delegados de la Procuraduría para avanzar con las indagaciones sobre un presunto soborno ofrecido por el senador Eduardo Pulgar a un juez para beneficiar a uno de sus aliados políticos.

El magistrado Marco Antonio Rueda y un magistrado auxilar de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, así como delegados de la Procuraduría, viajaron esta mañana en un avión militar a Barranquilla. Su propósito: empezar a recoger pruebas alrededor la denuncia que, el pasado fin de semana, hizo el periodista Daniel Coronell sobre el posible intento de soborno que el senador Eduardo Pulgar hizo a un juez de la República en 2017 para favorecer a un aliado político suyo. De acuerdo con fuentes de la Corte Suprema, ambas instituciones han unido esfuerzos a pesar de que las indagaciones en ambas difieren en procedimientos y naturaleza. (En contexto: Corte Suprema y Procuraduría investigarán al senador Eduardo Pulgar)

Coronell publicó en el portal Los Danieles una columna titulada “Pulgarcito”, haciendo alusión al senador del Partido de la U Eduardo Pulgar. En ella difundió unas grabaciones que hizo el juez Andrés Rodríguez, en las que se escucha al senador intentando sobornarlo con respecto a un caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. La publicación causó revuelo y las instituciones de control comenzaron la semana con el anuncio de que indagarían al respecto.

Si bien el senador Pulgar no se encuentra en Barranquilla, la diligencia del magistrado Rueda y los delegados del Ministerio Público tiene el propósito de conocer la versión de Luis Fernando Acosta Osío y del exalcalde de Usiacurí (Atlántico), Ronald Padilla. El primero, según las grabaciones, era por quien el senador Pulgar quiso intervenir ante el juez Rodríguez. El segundo pertenece a la misma colectividad política de Pulgar y fue quien ayudó al senador para contactar al juez, pues este ejercía en su municipio.

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”. Pulgar le habló de “200 palos”, que vendrían a ser $200 millones de “recompensa” para el juez si accedía a su petición. Lo cual no ocurrió. (Le puede interesar: Estas son las 30 universidades investigadas por el Ministerio de Educación)

En 2017, la disputa legal por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla estaba en un punto álgido. Por congestión judicial, el caso fue trasladado al juzgado promisuco de Usiacurí (Atlántico), donde Rodríguez lo recibió. El proceso involucra a la familia del fallecido senador Gabriel Acosta Bendeck, cuya hija, Ivonne Acosta, quedó a cargo de las instituciones fundadas por su padre y trató de gerenciarlas con su familia: la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Metropolitano de Barranquilla. Juntas generan ganancias anuales de $80 mil millones.

En otra grabación revelada por Coronell, también se escucha a un hombre que sería el senador David Name. El hombre también le pide ayuda al juez para beneficiar a Acosta Osío: “La manita ayuda”. Name, eventualmente, podría ser citado a declarar, aunque en medios de comunicación ya dijo que esa no era su voz. Por otra parte, el control de las organizaciones que fundó el exsenador Gabriel Avosta es una disputa agria que sigue con vida y llena de señalamientos de corrupción. El pasado 7 de febrero, por ejemplo, la Fiscalía le imputó tres delitos al magistrado Jorge Enrique Mola. De acuerdo con el ente investigador, las decisiones del magistrado habrían beneficiado a Luis Fernando Acosta Osío.