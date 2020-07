Creadores de Rappi y firmas de abogados se unen para crear el “juzgado del futuro”

La aplicación pretende descongestionar de los juzgados cerca de 348.000 procesos de deudas e incumplimientos contractuales que estaban activos en la justicia colombiana a 2019. Promotores señalan que con esta herramienta no se pretende reemplazar a los jueces.

Una de las debilidades que desnudó la crisis sanitaria del COVID-19 fue el anticuado sistema que tiene la rama judicial colombiana por las pocas herramientas tecnológicas que esta implementa a la hora de administrar justicia. A raíz de este retraso tecnológico, durante la cuarentena la mayoría despachos judiciales tuvieron que parar sus actividades, agravando la congestión de procesos en los juzgados de toda índole.

Lea: Justicia virtual y pandemia: deudas y aciertos

Ahora, en plena pandemia, un grupo de abogados que hacen parte del Centro de Estudios de Derecho Procesal (CEDEP) e Imaginamos (la firma que creó Rappi) se unieron para crear el “juzgado del futuro” un programa con inteligencia artificial que tiene como fin resolver procesos judiciales relacionados con deudas económicas y que ayudará a priorizar casos como los de incumplimientos contractuales. Según cifras de la propia rama judicial con corte a 2019, hay 348.500 procesos de estas dos naturalezas acumulados.

De acuerdo con los miembros de este juzgado digital en construcción, la herramienta entraría a apoyar a los juzgados de todo el país para que los procesos relacionados con deudas tengan un trámite más expedito y los jueces puedan concentrarse en los casos, como los de incumplimiento de acuerdos contractuales, en los que se requiere una valoración detallada y profunda de los hechos.

Le podría interesar: Taxis Libres anuncia alianza con Rappi

“La plataforma, a través de algoritmos programados, se encargará de verificar que en los procesos relacionados a si yo le debo a usted o no un dinero o si le he pagado o no, efectivamente esas condiciones se den. Con esa cantidad de procesos acumulados los jueces estaban dedicando un tiempo importante y que con esta herramienta se podrán sistematizar y adelantar mucho más fácil”, señaló a El Espectador Guillermo Cáez, presidente del CEDEP.

La herramienta, según sus desarrolladores, no solo será pensada para los funcionarios judiciales y abogados, sino que el ciudadano de a pie que interponga una demanda o quiera mirar el estado de su proceso le pueda hacer fácilmente. Por ejemplo, durante el proceso de admisión de una demanda, donde se verifica el cumplimiento de los requisitos formales, la herramienta contará con bases de datos cruzadas de distintas entidades estatales que verificarán que todos los datos estén en orden o no.

“Con esto le apuntamos a mejorar no solo la experiencia del usuario de la justicia pues cerca del 80% de los ciudadanos no confía en la administración de justicia. Esta herramienta no pretende reemplazar al juez y además beneficia a personas que, en la mayoría de estos casos, no tiene los recursos económicos para contratar abogados calificados. Este programa le dará justicia a la comunidad”, señaló Guillermo Cáez, quien también es socio de la firma de abogados Cáez, Muñoz y Mejía.

Maria José Satizábal, CEO de Imaginamos, le dijo a este diario que “esta alianza va mucho más allá de digitalizar procesos y documentos. Lo que pretendemos es una transformación completa en la forma en la que se han venido administrando los sistemas. Queremos aumentar la cobertura y el acceso a la justicia. En este momento estamos manteniendo conversaciones con el Gobierno Nacional con el fin de alcanzar a corto plazo victorias tempranas en la transformación del Estado”.

¿Qué es el CEDEP?

Según su presidente, es un centro de pensamiento que tiene como propósito consolidar un espacio abierto, disruptivo y de investigación para el desarrollo y construcción de conocimiento en derecho y en el cual convergen las diferentes sus áreas, la tecnología, el diseño y el pensamiento crítico. César Cermeño es su vicepresidente y Javier Blel Bitar será director de investigaciones, quien es el director del área de Litigio Tributario y Resolución de Conflictos en Price Waterhouse Cooper. El próximo 30 de julio, en Bogotá, el CEDEP tendrá el primer TED relacionado con temas relacionado a ideas que quieren transformar la sociedad desde la justicia.

Aquí se puede inscribir al Cedep.