Fueron secuestrados el pasado 26 de marzo por el grupo de alias "Guacho"

Cuerpos de equipo de prensa de "El Comercio" llegarán mañana a Quito

Los cuerpos de los tres integrantes del equipo de prensa del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados el 26 de marzo pasado y posteriormente asesinados en Colombia, llegarán a Quito (Ecuador) el próximo miércoles en un vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Así lo informó el canciller ecuatoriano, José Valencia, luego de que Medician Legal confirmara ayer que los tres cadáveres encontrados en zona rural de Tumaco corresponden a Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, fueron secuestrados y asesinados por disidencias de las Farc que lidera Walter Patricio Arizala, alias Guacho, uno de los hombres más buscados en el país. Los tres cuerpos, explicó el Gobierno, “serán entregados a las autoridades ecuatorianas, que ya dispusieron del transporte aéreo desde Cali para tal efecto”.

Del equipo periodístico se perdió su pista el pasado 26 de marzo, cuando viajaron a una zona rural de Mataje, provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, para cubrir la inseguridad creciente en la zona. Poco después el grupo disidente Frente Oliver Sinisterra asumió la autoría del secuestro y el 13 de abril el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, confirmó el triple asesinato en una rueda de prensa.

La última imagen con vida de los tres ecuatorianos fue en un video de supervivencia difundido por el grupo de disidentes el pasado 3 de abril en el que enviaban un mensaje de ayuda a su gobierno: “Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas”, dijo uno de los secuestrados en compañía de sus dos compañeros.

Una vez Medicina Legal confirmó los cuerpos que la Fiscalía encontró en una fosa común, el pasado 21 de junio, los familiares de las víctimas agradecieron a las autoridades colombianas y ecuatorianas. "Asumimos esta confirmación con profundo dolor y consternación por este repudiable crimen y por ello insistimos en nuestro pedido de no olvido, no impunidad, no repetición. Este secuestro y asesinato no puede formar parte de una lista de la normalidad, no puede ser naturalizado; y las responsabilidades en todos los niveles deben ser establecidas", escribieron la familias en un comunicado de prensa.