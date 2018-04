Cuerpos de periodistas asesinados estarían en Colombia

Redacción Judicial

Los cuerpos del equipo periodístico del diario El Comercio que fueron asesinados por un grupo disidente de las Farc, estarían en Colombia. Así lo indicó el ministro de Defensa del Ecuador, Patricio Zambrano. Se trata del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

“En este momento se ha visto con Colombia y la Cruz Roja esperemos que en los próximos días podamos traer los cuerpos de Colombia”, dijo Zambrano en declaraciones a medios en Quito. Preguntado sobre la localización de los cuerpos, el ministro respondió: “los diferentes comunicados dicen que serán entregados por Tumaco y esperemos que en los próximos días se puedan traer los cuerpos de los compatriotas para que sean velados aquí”, agregó.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que recibió una solicitud de parte de las autoridades de Ecuador, de las familias de los secuestrados, y de integrantes del grupo disidente de las Farc liderado por alias Guacho para facilitar una posible operación humanitaria.

No obstante, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró más temprano que desconoce si los periodistas fueron asesinados en territorio colombiano. El pronunciamiento lo hizo tras una reunión con la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa. “Todavía no sabemos si los periodistas fueron asesinados en territorio colombiano. La última información que yo tuve del Ministro de Defensa es que la Cruz Roja Internacional ya tiene autorización para seguir los protocolos e ir en búsqueda de los cadáveres. No sabemos los detalles de dónde se realizó el atentado”, declaró Santos a los medio