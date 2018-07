“De 326 líderes asesinados, 81 serían de Cauca”: defensoría del Pueblo

Redacción Judicial

Durante su visita por el departamento de Cauca, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló que según cifras de esa entidad, ya son 326 los líderes asesinados en el país desde el 2016, de los cuales 81 serían de Cauca. El funcionario hizo un recorrido por los corregimientos de El Plateado, Sinaí y El Mango del municipio de Argelia y dentro de su diálogo con las comunidades informó que los líderes sociales tienen miedo.

“Los líderes sociales de los tres corregimientos visitados, tienen la preocupación de las constantes amenazas las cuales trasladaremos para que no ocurra la muerte de estos líderes”, confirmó el defensor del pueblo. Negret además afirmó que en la zona operaba el frente 60 de la exguerrilla de las Farc, razón por la cual debería haber mayor seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en estos territorios del Cauca.

(Lea: Si el Gobierno toma en serio las alertas tempranas, no caerán más líderes: Defensoría)

De igual forma, desde la Defensoría del Pueblo se informó que los corregimientos visitados presentan problemas en materia de orden público, educación y de salud. Asimismo, se abordó el tema de los cultivos de coca, una problemática que ha tenido que enfrentar la comunidad tradicionalmente y afectado al departamento de Cauca en materia de seguridad.

Por eso, para el defensor Negret, es fundamental que los campesinos que se encuentran expuestos a estas problemáticas puedan sustituir los cultivos de coca ilegales por otro tipo de productos que sean rentables y cubran sus necesidades económicas. "Las gentes no cultivan coca porque quieren si no porque les toca", señaló el defensor Negret. Finalmente, se informó que en las próximas semanas la Defensoría del Pueblo entregará un informe sobre la sustitución de cultivos no solo en Cauca, sino en diferentes zonas del país que siguen estand afectadas por esto.

(Lea: Aumento de los cultivos de coca tensa las relaciones de Colombia con EE. UU.)