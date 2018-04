Será el 24 de abril

Debate en el Senado por secuestro y asesinato de periodistas ecuatorianos

Redacción Judicial

Los senadores Jimmy Chamorro, Paola Holguín y Thania Vega de Plazas convocaron al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y al comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, a un debate en el que se abordará el tema del secuestro, el pasado 26 de marzo, de los tres ecuatorianos, integrantes del diario El Comercio y su posterior asesinato el 13 de abril.

El caso que conmocionó al continente cuestiona la seguridad y el orden público en la frontera entre Colombia y Ecuador. Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico El Comercio, fueron secuestrados a finales del mes de marzo y estuvieron en cautiverio 18 días, hasta el 13 de abril pasado, cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó su asesinato a manos de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, líder del frente disidente de las Farc Óliver Sinisterra.

(Lea: Periodismo de luto: autoridades confirman asesinato de ecuatorianos secuestrados)

Después de que la noticia del asesinato fuera pública, el Gobierno de Ecuador inició nuevamente los operativos de seguridad en frontera con Colombia. “Reiniciamos las operaciones militares y policiales que fueron suspendidas en la franja fronteriza. He dispuesto el despliegue de unidades élite de la Policía de Ecuador y las Fuerzas Armadas a dicho territorio”, afirmó el presidente Moreno.

Sin embargo, el pasado 17 de abril, las autoridades ecuatorianas informaron de un nuevo secuestro en la frontera. Una pareja, Óscar Efrén Villacís Gómez y Kathy Vanesa Velasco Pinargote, se encontraba en la provincia de Esmeraldas, cerca al cantón San Lorenzo, cuando fueron privados ilegalmente de su libertad por el frente Óliver Sinisterra, liderado por Guacho. La información del secuestro llegó a manos del Gobierno ecuatoriano, vía WhatsApp, enviada directamente por el grupo armado.

Más allá de la identidad de la pareja, que aún se encuentra en cautiverio, no se tiene mucha información de los hechos que ya superan los cuatro días. “Nuestro enemigo está afuera y se llama Guacho”, dijo César Navas, ministro de Interior del vecino país, refiriéndose al nuevo anuncio de la pareja que, en este momento, sigue en manos de la disidencia de las Farc.

La seguridad en la frontera es un tema que aún no está bajo control, Guacho no ha entregado los cuerpos del equipo periodístico de El Comercio y aún no se tiene suficiente información del estado de Óscar Efrén Villacís Gómez y Kathy Vanesa Velasco Pinargote. El tema de los hechos ocurridos entre Ecuador y Colombia en los últimos meses se abordará en el debate citado por el Senado el próximo martes 24 de abril.

(Le puede interesar: Lenín Moreno renueva estado de excepción en frontera con Colombia)