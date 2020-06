Declaraciones de exfiscal del caso “Ñeñe” Hernández enredan el expediente

Redacción Judicial

Luego de que la Fiscalía capturara y anunciara el comienzo de una investigación formal contra dos policías que interceptaron a José Guillermo Ñeñe Hernández, se conoció este lunes una declaración de la fiscal Jenny Ortiz Ladino, quien lideraba la investigación en contra del ganadero por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa. Según la funcionaria, hubo una serie de irregularidades que enlodarían a una de las víctimas de Marquitos y el Ñeñe: el sastre Carlos Rodríguez Gómez. Defensa de Rodríguez la llama “mentirosa”.

Este lunes W Radio dio a conocer fragmentos de la declaración de Ortiz Ladino que no dejan bien parado ni al difunto Hernández ni a Carlos Rodríguez, cuyo hijo, Óscar Rodríguez Pomar, fue asesinado por emisarios de Marquitos, al parecer bajo órdenes del Ñeñe. Según Ortiz Ladino, cuando ella llegó al caso tuvo que denunciar al fiscal que la precedió en la investigación, Ricardo Bejarano, pues encontró indicios de irregularidades en su gestión al frente de las pesquisas del homicidio del joven Rodríguez.

Tras aclarar que el exfiscal Bejarano es de La Guajira, como el Ñeñe, Marquitos y los Rodríguez, la fiscal Ortiz aseguró: “En unas declaraciones se habló de unos cantantes vallenatos que, supuestamente, participaron en el homicidio. Él los llamó a interrogatorio y también llamó en declaración al Ñeñe Hernández. Dio la casualidad que el abogado del Ñeñe Hernández, que me acuerdo que es de apellido Celedón, era amigo o familiar de Ricardo Bejarano. Pues ellos, desde ahí, empezaron como una amistad y empezaron una serie de peleas con el señor Carlos Rodríguez”.

Por ejemplo, cuenta que, cuando ella llegó al caso, en 2015, el sicario que le segó la vida al joven Rodríguez quedó libre por vencimiento de términos y ese mismo año ella, supuestamente, se enteró que cada vez que el fiscal Bejarano iba a Barranquilla se hospedaba en la casa de los Rodríguez. De hecho, dijo: “de pronto sí omití contarle eso a mis jefes”. Agregó que un investigador le comentó que Bejarano no asistía él mismo a los interrogatorios que ordenaba.

La lista de cobro

Según la fiscal Ortiz Ladino, en una entrevista al sastre Rodríguez en la que le preguntaron quién podría haber matado a su hijo, “él lo que hizo fue una lista de cobro”. Comenzó a sacar cuentas de quién le debía altas sumas de dinero y, por ende, podría haber ordenado su muerte para evitar pagarle. Fue ahí que salió a la luz el nombre del Ñeñe Hernández, pues junto a otras dos personas tenían una deuda por más de $3.000 millones.

Sin embargo, no fue sino hasta 2018 que apareció el testigo estrella contra Marquitos, alias La Penca, quien testificó de la supuesta participación del Ñeñe en el homicidio. No obstante, asegura que el sastre Rodríguez “está acostumbrado a manejar todo con plata” y, al parecer, les pagó a testigos en el caso. De hecho, según la fiscal, ella perdió un juicio porque dos testigos claves le manifestaron que el sastre les había pagado y ella prefirió no llevar a esas dos personas a declarar ante un juez para no entorpecer todo el proceso.

Agregó que ella le manifestó al abogado de Rodríguez, Miguel Ángel del Río el malestar que le causaba este ofrecimiento de dinero a testigos y los efectos que podría tener en el proceso. Según la funcionaria, además, hubo un ofrecimiento similar a La Penca para que hablara en favor de los Rodríguez. En la declaración, Ortiz Ladino sostiene que la exabogada del sastre le manifestó que había tenido una discusión con su cliente porque descubrió el ofrecimiento de dinero a La Penca.

Este supuesto soborno de testigos salió a la luz el pasado viernes, durante la audiencia de legalización de captura de los dos policías que interceptaron al Ñeñe. Según el fiscal del caso, Daniel Hernández, las declaraciones de la fiscal Ortiz Ladino suponían un conflicto de intereses para el abogado Miguel Ángel Del Río, quien es defensor del intendente Wadith Velásquez. Sin embargo, el juez desestimó esos argumentos y la diligencia continuó con normalidad.

La defensa de los Rodríguez

Consultado por este diario, el abogado Miguel Ángel Del Río se despachó contra la fiscal Ortiz Ladino. “Esa señora es una mentirosa completa. Hoy no puedo decir si es corrupta o es negligente, pero ambas cualidades son perversas”, aseveró el defensor de Carlos Rodríguez. A renglón seguido, dijo: “A La Penca nunca se le ha ofrecido un peso. Primero, porque La Penca aparece en el proceso es cuando yo llego al caso, no estaba cuando el caso estaba en manos de la anterior abogada. Segundo, porque yo no le he hecho ofrecimientos de dinero”.

De hecho, la fiscal Ortiz Ladino reconoce que La Penca aparece en el proceso en 2018, año en el cual la defensa de los Rodríguez ya la llevaba el abogado Del Río. Sin embargo, cuenta que, desde el fin de semana, luego de que la Fiscalía revelara las declaraciones de Ortiz Ladino, se puso en contacto con la exabogada de los Rodríguez. “Ella me dice que no tiene la menor idea de quién es La Penca”, le contó Del Río a este diario. “Es que lo que dice La Penca ni siquiera es un testimonio a favor nuestro, es un testimonio a favor de la verdad”, señaló.

Además, Del Río anunció que prepara una denuncia contra la fiscal Ortiz Ladino por delitos como omisión de denuncia, prevaricato, entre otros. “Si ella estaba presenciando un ilícito, debió denunciarlo”, asegura, a la vez que señala que el fiscal Hernández viajó hasta Cúcuta en plena pandemia a tomar la declaración de Ortiz Ladino: “¿Por qué no lo hizo antes?, ¿por qué este testimonio reviente hasta ahora?, ¿por qué hace cuatro meses cuando estallaron los audios del Ñeñe esta señora no dijo nada?”