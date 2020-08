Defensor de Diego Cadena dice que no hay pruebas de que él haya comprado testigos

El juez del caso aplazó la audiencia para el 6 de agosto por considerar que debe evaluar los elementos probatorios que aportó la defensa de Diego Cadena y Juan José Salazar.

Este lunes, un juez de control de garantías de Bogotá escuchó en audiencia virtual a la defensa de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de fraude procesal y soborno. Los abogados están señalados de visitar a exparamilitares, al parecer, para persuadirlos de hablar en favor de Uribe en la Corte Suprema, gestión que incluyó pagos y supuestas promesas de dádivas. Hoy, se cumplió la tercera parte de la audiencia en la que se pretendía que el juez definiera la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria, pero al final, el juez decidió aplazar la diligencia para el jueves 6 de agosto.

Aunque con un par de aplazamientos anteriores, esta audiencia inició el pasado 27 de julio de manera virtual con la audiencia de formulación de imputación. En esa diligencia la Fiscalía debe explicar por qué investiga a la persona que llevó ante un juez y allí el fiscal Daniel Hernández relató los hechos por los que en los últimos meses el ente investigador lo ha tenido bajo la lupa: visitas de Cadena a diferentes cárceles del país para ver a exintegrantes de las Autodefensas, pruebas de que le giró, por lo menos, $48 millones al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor a través de familiares, entre otras pruebas.

Este lunes la oportunidad fue para la defensa de Diego Cadena y su socio, también imputado por los mismo delitos, Juan José Salazar. El abogado de este último, Andrés Felipe Caballero, fundamentó su discurso la presunta extorsión que, en cabeza de Cadena, apoyó Juan José Salazar. El abogado volteó la situación y aseguró que fue su cliente el que sufrió extorsiones y presiones por parte del confeso exparamilitar Carlos Enrique Vélez y su familia.

Aseguró que Carlos Enrique Vélez desde 2016 y hasta 2018, antes de que aparecieran los abogados Cadena y Salazar, está diciendo que vio al senador Iván Cepeda reunido en la cárcel con Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, ofreciendo beneficios a cambio de declaraciones en contra de Álvaro Uribe y que luego llegaron los abogados para pedirle que constatara y reiterara lo que ya había declarado desde años atrás. “Las labores de Cadena y Salazar fueron unas labores serias y resulta inverosímil pensar que llegó el abogado Cadena a la cárcel a ofrecer $200 millones y Carlos Enrique Vélez accedió a firmar una carta de retractación sin recibir un peso”.

El caso contra Cadena es clave, pues nace de la investigación que le adelanta la Corte Suprema al senador Uribe por presunta manipulación de testigos. Este proceso nació de una denuncia que interpuso él mismo, pero contra el senador Iván Cepeda, en 2012. Tras un fuerte debate de control político en el que Cepeda mostró una recopilación de testimonios de exparamilitares que acusaban a Uribe y a su hermano, Santiago, de nexos con las Autodefensas, el expresidente fue a la Corte Suprema y lo denunció. Entre los testimonios que mostró Cepeda en ese momento estaba el de Juan Guillermo Monsalve, exintegrante del Bloque Metro de las Auc que señala directamente a Uribe.

“(Cadena) Le ofreció (a Monsalve) asesorías jurídicas y tratar de tramitar su ingreso a la JEP con el fin de que él declarara falsamente ante la Corte, y manifestara que también había sido abordado por Iván Cepeda y que este le había ofrecido beneficios judiciales, protección y cambio carcelario si declaraba contra Uribe Vélez”, dijo el fiscal del caso, Daniel Hernández, en la audiencia de imputación del pasado 27 de julio. Además, aunque Cadena ha dicho en su defensa que los dineros que le giró a Vélez eran “ayudas humanitarias”, el fiscal dijo que, “no existen soportes en la oficina de Cadena que demuestren que esos pagos a Vélez eran ayudas humanitarias o viáticos como parte de una estrategia de este abogado para adquirir pruebas de manera legal”.

Por el contrario, entre los testimonios que la Fiscalía tiene contra Cadena, está el testimonio de la hermana de alias Víctor, María Elena Vélez. Como reveló El Espectador, la mujer contó que ella fue la que recibió los dineros enviados por Cadena y su socio, Juan José Salazar; que ella jamás los buscó a ellos y que eran ellos los que siempre llamaban para hacer las consignaciones. “El señor Cadena me llamó y me dijo: ‘Vea, doña Mari, yo estoy visitando a su hijo en la cárcel de Palmira. Como yo no permanezco aquí, sino que viajo mucho, voy a dejar encargado a Juan José”, dijo la señora Vélez en declaración.

Noticia en desarrollo...