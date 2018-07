Defensoría alerta resurgimiento de bandas criminales en Trujillo, Valle del Cauca

Redacción Judicial

Como parte de su visita a varios municipios del Valle del Cauca, el defensor del pueblo, Carlos Negret, alertó el resurgimiento de bandas criminales en el municipio de Trujillo, al norte del departamento. Aunque no detalló qué grupos harían presencia en esta región del país, sí confirmó que la Policía y el Ejército, a través de uno de sus Batallones, ya están enterados de la situación.

“Hay un reagrupamiento en ciertas veredas, razón por la cual, en nuestras alertas tempranas, lo hemos advertido, y con ello vamos a (…) seguir unos trabajos con el Ejército Nacional para que neutralicen estos grupos y que no generen zozobra. En Trujillo lo que queremos es paz, ya no necesitamos más monumentos de masacres sino un monumento a la paz”, precisó en su visita a este municipio.

Asimismo, Carlos Negret confirmó que se está adelantando una ruta metodológica con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para hacer un estudio y determinar el grado de riesgo de una lideresa social que fue amenazada en las últimas horas. “Cómo sabemos, es una lideresa muy fuerte en lo que tiene que ver con temas de restitución de tierras y con los campesinos, de modo que tenemos que trabajar muy fuerte para que no siga creciendo el número de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos”, comentó.

Igualmente, el defensor del pueblo aseguró que oficiales de la Tercera Brigada del Ejército le manifestaron que el Batallón de Alta Montaña N°10 no va a ser retirado. Esto porque había llegado información de que el Batallón sería retirado y la comunidad también había expresado su preocupación. “Hablé con el coronel de la tercera brigada y él me ha informado que el Batallón no se lo van a llevar, y que simplemente están trabajando en otros municipios”, expresó Negret.

