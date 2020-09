Defensoría denuncia presiones de las disidencias a población en Policarpa, Nariño

El vicedefensor del Pueblo señaló que los miembros de dos columnas del grupo criminal convocaron a 500 personas en zona rural del municipio para ordenarles a que le pidan al Ejército salir de la zona. La denuncia la hizo durante una sesión de la Comisión de Paz del Senado en Samaniego.

Tal como estaba previsto, la Comisión de Paz del Senado sesionó en Samaniego (Nariño) a un mes de la masacre en la que murieron ocho jóvenes. El grupo de congresistas viajó al sur del país para hacer acompañamiento a las familias de las víctimas y la población, la cual, no ha tenido mayor información de lo sucedido desde entonces. Durante el evento se pronunció el vicedefensor del Pueblo, José Enrique Calero, quien denunció recientes represalias que está viviendo la población nariñense por parte de grupos armados.

“Hago una denuncia aquí: desde el día 10 de septiembre, las disidencias de las Farc, más precisamente las columnas Jaime Martínez y Carlos Patiño han convocado a cerca de 500 personas en la vereda Peñas Blancas del municipio de Policarpa (Nariño) con la pretensión de obligarlos a que le pidan al Ejército Nacional de que abandonen la zona", señaló el vicedefensor Calero. Además, aseguró que la situación de orden público en el departamento.

“Hace 10 años, el territorio se lo disputaban los Rastrojos, las Farc y el Eln. En ese momento hicieron un acuerdo de no agresión. Hoy tenemos una confrontación entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y las dos columnas de las disidencias de las Farc. Existen cuatro alertas tempranas vigentes para los municipios de Policarpa, Samaniego, Leyva y el Rosario (...) la respuesta del Estado debe mejorar en materia de prevención y atención; también, lograr que no se sigan perpetrando estos hechos”, puntualizó el vicedefensor.

Para el 22 de agosto, la Comisión pretendía viajar hasta la zona, pero el desplazamiento no se pudo hacer porque el Ministerio de Defensa no facilitó el transporte cuando, por motivos de la pandemia, no había vuelos comerciales, denunció en su momento el presidente de la célula legislativa, el senador Roy Barreras (de la U). Esta visita, de acuerdo con Guillermo García Realpe (Partido Liberal), quiere “enviar un mensaje desde la institucionalidad legislativa a toda la comunidad y sobre todo acompañar a las familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos”.

En declaraciones a Noticias Caracol, los familiares de los jóvenes masacrados señalan que no conocen nada de la investigación y que las autoridades no están siendo competentes con el manejo del caso. A la sesión celebrada este sábado fueron invitados funcionarios del Gobierno y de las autoridades departamentales y locales con el propósito de conocer, también, el avance de las investigaciones sobre la masacre.El presidente Iván Duque viajó el día previsto que la Comisión de Paz iba a visitar el municipio (22 de agosto), cuando desde la noticia del hecho los habitantes de Samaniego y su alcalde, Óscar Pantoja, pidieron su presencia.