Fueron secuestrados y posteriormente asesinados

Defensoría vigilará caso de equipo periodístico del diario “El Comercio”

Redacción Judicial

Yadira Arguallo, pareja del fotógrafo ecuatoriano Paúl Rivas, uno de los tres integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio asesinados, agradeció el equipo de trabajo que designó la Defensoría del Pueblo para acompañar este proceso y vigilar la identificación de los cuerpos, que se encuentran en Cali (Valle del Cauca) desde el pasado viernes 22 de junio, por parte de Medicina Legal. (Le podría interesar: Cancillería confirma hallazgo de los cuerpos del equipo periodístico de "El Comercio")

Además de Paúl Rivas, el pasado 26 de marzo también fueron secuestrados, en zona rural de Mataje, zona fronteriza con Colombia, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra. El equipo se había desplazado para cubrir la inseguridad creciente en la zona, pero fueron retenidos por el Frente Oliver Sinisterra, disidencia liderada por Walter Patricio Arizala, alias Guacho, que asumió la autoría del secuestro y posterior asesinato.

Arguallo, además de expresar su expectativa frente a los dictámenes de Medicina Legal, que podrían estar listos este lunes, explicó que ayer le informó al defensor del Pueblo, Carlos Negret, varias inquietudes respecto a cómo se realizó la operación para recuperar los cuerpos y varios detalles que, según ella, quedaron pendientes. Igualmente, transmitió la importancia de gestionar la liberación de otras dos personas ecuatorianas que se encontrarían en manos de alias Guacho. (Le sugerimos: Javier, Efraín y Paúl: a Ecuador siempre le faltarán tres)

Se trata de Óscar Villacis y Katty Velasco, secuestrados presuntamente por alias Guacho en la frontera el pasado 17 de abril. “(Son) dos ciudadanos ecuatorianos que fueron secuestrados después del anuncio del asesinato de nuestros familiares, y cuyas familias pasan por el mismo dolor y por el mismo sufrimiento que nosotros venimos atravesando desde aproximadamente 90 días”, precisó Yadira Arguallo, quien estuvo acompañada del defensor del Pueblo.

La pareja de Paúl Rivas aseguró que este tipo de hechos no se pueden repetir y que no se pueden volver cotidianos, a pesar del conflicto armado que ha vivido Colombia. “Sin embargo, llega un momento de inflexión histórica (…) para que estas situaciones no vuelvan a ocurrirse”, agregó Arguallo. El defensor Carlos Negret, por su parte, explicó que no se puede entregar los cuerpos hasta que no se tenga la certeza sobre su identificación de las autoridades competentes. (Lea también: “No queremos 50 años de guerra como en Colombia”: familiares de ecuatorianos asesinados)

“Yo he estado en contacto desde ayer con Yadira Arguallo y seguiremos así hasta (…) que logremos transportar a sus familiares a la ciudad de Quito y darles una cristiana sepultura”, precisó Negret, quien le hizo un llamado a los disidentes de las Farc para que Óscar Villacis y Katty Velasco sean entregados a la Defensoría del Pueblo, al Comité Internacional de la Cruz Roja o a la alcaldía de Tumaco, en Nariño, lo más pronto posible.