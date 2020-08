Denuncian al exfiscal Eduardo Montealegre por presuntas irregularidades en su gestión

El abogado Guillermo Rodríguez le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar al exfuncionario, tras presentar varios eventos que podrían en entredicho su labor cuando estuvo en cabeza del ente investigador.

Este miércoles 26 de agosto, justo un día después de que el exfiscal Eduaro Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo presentaran una denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Aro y La Granja, se conoció una denuncia en contra de Montealegre por los delitos de peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial difrerente, celebración indebida de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La denuncia fue presentada por el abogado Guillermo Rodríguez ante la Sala de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Aunque en la denuncia el jurista actúa en nombre propio, en su carta de presentación en Linkedin, se presenta como “apoderado judicial de algunos asuntos del Señor Ex presidente Alvaro Uribe Vélez”. Rodríguez también fue el autor de la denuncia en contra del exmagistrado José Luis Barceló, conocida el pasado 15 de agosto, en la que argumenta que el togado no tenía competencia para investigar a Uribe.

En esta oportunidad, el denunciado es el exfiscal Eduadro Montealegre por presuntas actuaciones irregulares durante su gestión como cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Para empezar, Rodríguez expone el contrato que, “de manera indecorosa y sin plena observancia a los principios rectores de la contratación publica”, celebró con Natalia Springer en el que, según argumentó, se violaron los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad planeación, omisión al deber de planeación y previsibilidad generando un detrimento patrimonial, pues esta persona no contaba con la experiencia para desarrollar el objeto del contrato.

En segundo lugar, señaló el abogado que el abogado adquirió con los dineros de los contribuyentes una aeronave por un varlor de $13 millones de dólares, aeronave que está en el mercado entre los $2 y los $5 millones de dólares, según Rodríguez. Afirmó que ha sido imposible obtener la copia del contrato y la modalidad contractual, no obstante, que se podría afirmar que con la actuación de Montealegre se habría generado graves fallas a los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad, planeación, omisión al deber de planeación y previsibilidad.

Por otro lado, expuso que, durante la administración del exfuncionario, aumentó la planta de personal “de manera antijurídica” en 4.398 cargos y que varios no tienen definida carga laboral, ni espacio asignado. Indicó que a diciembre de 2011 había 18.138 cargos y en diciembre de 2015, 22.536 cargos. Este aumento se habría dado, pese a que en el periodo del fiscal Montealegre se promovió un acto administrativo de reestructuración de la Fiscalía (decreto 016 de 2014) que consistió en suspender y reclasificar cargos, así como crear 3.606. No obstante, dice, se crearon 4.398.

Asimismo, Rodríguez denunció que durante la administración del exfiscal, aumentó “de manera absurda y artificiosa” el presupuesto de funcionamiento de la Fiscalía en más del 109%, en la vigencia 2009 al 2015.

“Solicito se investigue a Eduardo Montealegre Lynnet por la probable comisión de conductas típicas, antijurídicas y culpables de los delitos peculado por apropiacion – peculado por aplicación oficial diferente – celebración indebida de contratos – contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Solicito respetuosamente a esta honorable comisión sea llamado a indagatoria de manera inmediata al ciudadano Eduardo Montealegre, exfiscal General de La Nación, con el proposito que dé explicaciones veraces a los hechos que se presentan en esta denuncia”, concluyó el abogado.

Continúa el choque entre defensa de Uribe y el director de HRW

Una vez más, el abogado internacional de Álvaro Uribe Vélez, Victor Mosquera Marín, emitió un comunicado público dirigido a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en relación al caso de su defendido. Es la segunda vez que el jurista se dirige públicamente a Vivanco en menos de una semana para exponer las “violaciones a las garantías judiciales del expresidente”. En esta oportunidad, Mosquera se refirió a un hilo de Twitter que hizo Vivanco en el que manifiesta que “los abogados de Uribe distorsionan la verdad.

Este rifirrafe inició porque el pasado viernes en la mañana, Vivanco envió una carta a los expresidentes de Latinoamérica y España que tildaron la situación judicial de Álvaro Uribe de una controversia política. En la comunicación, señaló los errores e inexactitudes que, en su concepto, cometieron los exmandatarios que apoyaron al ahora exsenador. Ese mismo día Mosquera le respondió enlistándole las situaciones que para él se configuran en la violación de los derechos fundamentales del expresidente. De paso, arremetió contra la gestión del director de HRW.

“Los abogados de Uribe han dicho que solo defiendo los DDHH de quienes comparten mi pensamiento político. He defendido los DDHH de todos de forma imparcial durante 3 décadas en toda la región. He criticado fuertemente a las Farc, paras, el ELN, gobs de derecha y de izquierda. También he defendido los DDHH de políticos de todos los sectores. Lo que nunca haré es apoyar las campañas de políticos que fabrican supuestas violaciones de DDHH para atacer la independencia del poder judicial. Eso es lo que está haciendo Uribe”, afirmó Vivanco.

En respuesta, Mosquera citó otra vez una lista de argumentos como ocultamiento de pruebas a la defensa del expresidente, interceptación ilegal de la línea telefónica de Uribe, testimonios practicados a espaldas de la defensa y que no pudieron ser controvertidos, destrucción del material probatorio por parte del congresista Iván Cepeda y cartel de la toga. Cada evento expuesto por el jurista está acompañado de imágenes que pruobarían la presunta irregularidad en el proceso judicial en contra del exmandatario y la vulneración a sus derechos fundamentales.

“A pesar del importante cargo que desempeña el señor Vivanco en Human Rights Watch, pareciera desconocer que existe un estándar a nivel internacional que establece que ‘el cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones judiciales'. Como el señor Vivanco debe saberlo, quien privó de la libertad al Ex Presidente Uribe Vélez es su mismo instructor penal y no una autoridad judicial independiente e imparcial, transgrediéndose así el ya citado estándar de derecho internacional (...) Es así entonces, que dicha detención obedece a una decisión eminentemente discrecional, que no cumple con los estándares de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad; no existiendo un control judicial por parte de un juez imparcial e independiente que pueda establecer su validez” replicó el abogado.