Denuncian por acoso sexual y laboral al coronel Juan Carlos Arévalo

Redacción Judicial

"Yo temo por mi familia, por mi integridad y por lo que vaya a suceder con mi carrera policial”. La subteniente Katherine Montenegro Muñoz, actual comandante de Policía de Tibasosa en Boyacá, denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría y la propia Policía al coronel Juan Carlos Arévalo por acoso sexual y laboral. El oficial es comandante de Policía de Duitama y fue jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez como expresidente.

Todo inició en el año 2017. Ella era subalterna del coronel Arévalo en el tercer distrito de Policía de Chiquinquirá. De acuerdo con su narración, el acoso habría empezado con llamadas a deshoras, preguntas personales, negación de días de descanso e insinuaciones sexuales. Un día de julio de 2017, dice el documento, el coronel le ofreció ir a un spa en Duitama para una sesión de chocolaterapia. Arévalo habría dicho que “se lo quitaría lamiéndole hasta el último rincón del cuerpo”.

Montenegro habría soportado otros tratos que califica de discriminatorios. Por ejemplo, que se cuestionaran las visitas a Arauca para ver a su novio, otro uniformado. La denuncia de la subteniente consigna las palabras de Arévalo así: “En cinco días usted alcanza, por lo tanto, le voy a dividir el turno en dos para que no alcance a ir a olerle los pedos a su novio. Castilla (otro policía), usted y yo ahora somos los condones de la teniente para que ahora no vaya a salir embarazada”.

Y la denuncia sigue. De acuerdo con la subteniente, más de una vez el coronel Arévalo utilizó el nombre del expresidente Uribe para causarle zozobra. En la denuncia entregada ante las autoridades, Montenegro y su abogado reseñaron un episodio en particular del 24 de julio de 2017. El coronel Arévalo la mandó a llamar y, dijo ella, la acusó de mentirle sobre su paradero. "Usted es una mentirosa, usted ayer no estaba con su papá, quién sabe con quién estaba y no fue capaz ni de contestar ese teléfono. Yo la voy a trasladar de la unidad, yo tengo mucho poder porque trabajé con el expresidente Álvaro Uribe y la voy a mandar bien lejos para que no vea tan seguido a su papito”, dice la denuncia.

En diálogo con El Espectador, Montenegro insistió: “Él estuvo amenazándome con el poder de Álvaro Uribe Vélez. Ya se han visto afectado mis testigos. Uno solicitó el retiro por las presiones del coronel Arévalo. Otro solicitó el traslado. A otro lo trasladaron lejísimos de la familia. Eso es lo que temo, las repercusiones”. En la Inspección de la Policía ya se cumplió etapa de práctica de pruebas y el caso está en evaluación. En la Fiscalía hay una noticia criminal.

La subteniente espera al menos un pronunciamiento de sus superiores. También, que le den las medidas de protección que solicitó. “Se metió con mi familia, con mi hoja de vida, con mi pareja sentimental. Y el pasado viernes santo, después del desfile del viacrucis, hicieron un almuerzo de compañeros. Todos asistieron y a mí me mandaron a decir que no podía entrar, que mi presencia no era grata”.

El oficial involucrado no se ha referido al respecto. La denuncia también cobija al coronel Juan Darío Rodríguez Martínez, comandante de la Policía de Boyacá, quien no habría tomado medidas tras las denuncias de la subteniente.