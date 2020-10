La hija de Laureano Martínez, Angie Camila Martínez, dice que recibió información de que la orden la dio el propio exembajador Fernando Sanclemente, quien salió hoy a hablar por primera vez en medios de comunicación y aseguró que nada tuvo que ver con el laboratorio para procesar cocaína que se halló en una finca de su familia en febrero de este año.

La investigación por el laboratorio para procesar cocaína que la Policía halló en una finca del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, en febrero de 2020, sigue arrojando nuevas pistas de lo que pasó en los meses siguientes al allanamiento. El Espectador conoció un audio de la hija de Laureano Martínez, exmayordomo de la hacienda del exdiplomático, en el que señala que las pertenencias que dejó su padre en la propiedad de la familia Sanclemente habrían sido quemadas por orden del exfuncionario del Gobierno Duque.

“El día 17 de septiembre me acerqué a la finca Haras de San Fernando para revisar que todos nuestros enseres estuvieran ahí como los habíamos dejados meses antes. El administrador de la finca, el señor Wilson Sotelo, me dejó ingresar a la finca sin ningún problema. Me dijo que podía revisar y que si encontraba algo lo podía retirar. Busqué por toda la casa y no encontré nada. Él (Sotelo) me dio el contacto de un extrabajador que estaba hace unos días ahí y me dijo que él de pronto podía saber algo”, señala el audio conocido por este diario.

Angie Martínez, la hija del exmayordomo, dice que llamó a ese extrabajador y que, según este, “el señor Sanclemente y su administrador convocaron una reunión unos días antes y quemaron todas las cosas. El señor Sanclemente dio la orden de que sacaran todo y quemaran todo. Nuestros electrodomésticos, nuestra ropa, todo, todo”, concluye la hija de Martínez quien fue capturado en julio pasado mientras inicia las negociaciones con la Fiscalía para firmar un prinicipio de oportunidad.

En febrero de 2020, la Policía y la Fiscalía llegaron al municipio de Guasca (Cundinamarca), luego de que una agencia de inteligencia de EE.UU los alertó de actividades relacionadas al narcotráfico en ese inmueble. Ese día fueron capturadas cinco personas. Martínez y su asistente escaparon de las autoridades y fueron capturados en julio de ese mismo año. A finales de septiembre el exmayordomo firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que pagaría una condena de 11 años de prisión.

Cuando se supo cuáles fueron los términos de ese pacto, revelado por El Espectador, desde la cúpula del ente investigador se ordenó retirar el preacuerdo y ofrecerle un principio de oportunidad a Martínez. Este diario contó que Martínez iba ser testigo a favor de Sanclemente en el proceso de extinción de domino de la finca y vehículos encontrados en Haras de San Fernando.

En una entrevista con W Radio, Sanclemente señaló hoy que “desde el 19 de febrero estoy aquí en el país poniéndole la cara a esta situación tan compleja y tan dolorosa, prestándome a cualquier llamado de la justicia. Pero inclusive en las interceptaciones que tiene la Fiscalía, que permitieron la condena de los cincos condenados en flagrancia, más las interpretaciones a los mayordomos, dan fe de mi ausencia de responsabilidad, de mi total inocencia y desconocimiento de la actividad”.