“Desde que hablé de la creación del Bloque Metro me echaron para atrás”: Monsalve

El testigo en el caso en contra de Álvaro Uribe, en su más reciente entrevista habló de quienes recientemente han descalificado su testimonio. Los abogados del expresidente insisten en que Monsalve miente.

Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de la Fiscalía en el caso que avanza contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entregó nuevas declaraciones. En esta ocasión, aunque se reservó detalles de la presunta participación del exmandatario y su hermano – Santiago Uribe – en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas, aseguró que no se retractará de los testimonios que han sido claves en la investigación que bajo detención al líder natural del Centro Democrático y quien fue su abogado, Diego Cadena.

En su más reciente columna, el periodista Daniel Coronell narró los apartes más relevantes de la entrevista que le hizo al testigo quien recientemente y por los alcances mediáticos, políticos y judiciales del caso de Uribe ha sido el centro de una campaña que busca restarle credibilidad a su testimonio. En la entrevista, Monsalve aseguró que perteneció a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba, posteriormente conocidos como Bloque Metro.

Él se mantiene en su versión de que los hermanos Santiago y Álvaro Uribe hicieron parte de la fundación de este grupo armado, pero prefirió no dar detalles sobre ese episodio puntual porque “eso es mejor dejarlo para, si me alcanza la vida, contarlo en una diligencia judicial, porque lo que uno diga en estos momentos se le devuelve a uno, es mejor más adelante”, explicó.

Monsalve, en varias ocasiones, mencionó que cuando entregó su testimonio, por primera vez, ante un fiscal de Justicia y Paz de Medellín, sobre cómo se inició el Bloque Metro, de inmediato, perdieron el interés en su declaración. Para él hay dos explicaciones, una, que no les interesaba lo que él estaba narrando acerca de las familia Uribe y, otra, que no ofreció dinero para entrar a esa justicia especial. “Cuando empecé a hablar me echaron para atrás, no les importó las víctimas, ni nada”, dijo.

Aprovechó también para aclarar un episodio que ha sido ampliamente cuestionado entre él y el senador Iván Cepeda y se trata de quien buscó a quien. Monsalve es enfático en afirmar que fue él quien le envió una solicitud al senador para hablar y que meses después de que se hicieran públicas las declaraciones que le entregó a Cepeda sobre la vinculación de los Uribe con el Bloque Metro, trataron de asesinarlo en la cárcel de Cómbita, Boyacá.

“El 23 de marzo de 2012, un viernes por la tarde, yo terminaba de cenar cuando iba para la celda y dos muchachos se vinieron corriendo y empezaron a tirarme con unos cuchillos. En el momento que me tiraron a mí no había guardia en el patio, no había guardia disponible. Me llevan contra la pared y me pegaron dos chuzones, uno en el brazo y otro junto al pecho”, recordó. Lo llevaron a sanidad y, luego, firmó un documento para volver a la celda bajo su responsabilidad.

Narró que a la madrugada del sábado 24 de marzo lo sacaron de la celda para llevarlo al patio donde se encontraba alias Popeye. En la mañana, tuvo una diligencia con el grupo de investigación a quienes les dijo que pidieran los videos de las cámaras de seguridad para constatar lo ocurrido, sin embargo, afirmó, el teniente se negó a entregar la evidencia porque justo cuando se presentó el ataque apagaron las cámaras.

Sobre esta misma escena, Enrique Pardo Hasche dio recientemente una versión distinta. Aseguró que no se trató de un ataque sino de una riña iniciada por Monsalve quien trató de golpear a los reclusos. “Ellos dicen lo que les dicen que digan, o a los testigos esos que consiguieron. Lo que querían que yo dijera de Iván Cepeda, lo están haciendo contra mí en estos momentos”, le dijo el testigo a Coronell.

El caso es que en marzo de 2013, un año después del mencionado ataque, Monsalve fue trasladado para La Picota, en Bogotá, donde también ocurrieron hechos riesgosos para su vida. “Entró un operativo y encontraron un veneno donde yo comía. Yo no hice denuncia de ese día por ese veneno, pero sí empecé a que, en adelante, nadie manipulara mis alimentos para evitar problemas. (Enrique) Pardo Hasche que dice que en 2011 hablamos de este tema en La Picota, pero yo ni había estado en La Picota, dice que le mostré la foto del camuflado y yo esa foto no la tenía aquí, eso estaba escondido porque yo llevaba una vida ilegal y cómo yo iba a cargar una foto con un fusil”, indicó.

Luego, se refirió a Nicolás Jurado, un exrecluso que ha dicho que era amigo de Monsalve y que este le contó que Iván Cepeda le daba prebendas para que declarara contra Uribe. Además, que el mismo Monsalve le encargó conseguir el veneno para hacerlo pasar como si quisieran matarlo, pero, dice Jurado, se negó a hacer esa diligencia. Monsalve, lo desmiente y asegura que nunca ha tenido una amistad con este hombre.

“Yo que voy a tenerle confianza a un pelado de esos que vivía en cubículo, demandaba a todo mundo, nadie lo podía mirar, qué le voy a tener confianza a un man de esos. Yo he sido muy desconfiado de todo mundo. Nunca jamás he sido amigo de esa gente. Pardo Hascher me decía que le dijera ‘cucho’ delante de Cadena, en qué momento le voy a decir así a una persona que no conozco. Yo para qué le voy a decir a un pelado de esos que me haga eso (comprar el veneno) si él no tenía ni para los útiles de aseo ¿voy a buscar a un baboso de esos? Ni yo me presto, ni le comenté nada a él, lo mío no es hacer esos montajes”, dijo.

También, habló sobre la finca en Apía, Risaralda, que, tal como lo ha dicho Pardo Hasche y alias Caliche, fue dada a Monsalve a cambio de su testimonio en contra del expresidente. Sin embargo, Monsalve aseguró que esa finca le pertenece a su expareja sentimental Deyanira Gómez con quien dijo ya no convive. “No tenemos nada, lo único que tenemos es un hermoso hijo”, explicó aclarando que él no tuvo ninguna participación en ese negocio y que el dinero para la compra salió de la herencia que le dejó a Deyanira su padre.



Es un testigo Mentiroso: Jaime Granados y Jaime Lombana

Luego de conocerse la columna del periodista Coronell y el video completo de la entrevista, los abogados de Álvaro Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, emitieron un comunicado a la opinión pública en el que manifestaron que “Juan Guillermo Monsalve desesperado por el cúmulo de evidencias que ha conocido recientemente la opinión pública, que no solo demuestran que es un testigo mentiroso, sino que lo involucrarían en la realización de posibles actividades criminales desde la cárcel, ha decidido conceder una entrevista, en la cual, como no podía ser distinto, reitera mentiras del pasado y añade otras más”.

Los defensores señalaron que Monsalve “no es ningún testigo estrella de nada”, que en 2011 quiso “colarse” en Justicia y Paz y para ello señaló ser conocedor del Bloque Metro atribuyéndole “de manera mentirosa” la creación del mismo a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe. Pero que la Fiscalía le negó el acceso a Justicia y Paz porque no se había desmovilizado de un grupo paramilitar y estaba condenada por delitos posteriores a la desmovilización de las autodefensas. “Múltiples integrantes del Bloque Metro, e incluso los propios familiares de Monsalve, has desmentido su versión, la cual parte de grandes mentiras”, anota el comunicado.

Agregaron que en 2012 la Fiscalía lo escuchó y, en esa ocasión, no hizo ningún señalamiento sobre Uribe, lo cual reitera en la reciente entrevista cuando se abstiene “sin verdaderas razones de fondo de explicar el alcance de sus señalamientos”. Granados y Lombana, entre otras cosas, concluyen que en la entrevista Monsalve niega a quien antes calificaba como sus amigos y los acusa de estar “vendidos”, se victimiza y se muestra ajeno a la finca que tenía oculta.

“Ante la caída de sus mentiras, manifiesta que duda si seguirá declarando en el futuro. Se equivoca Monsalve si pretende eludir la verdad a partir de un discurso de victimización, pues como cualquier ciudadano deberá dar la cara ante la justicia y no solo declarar en escenarios donde se sienta cómodo, protegido y aplaudido”, afirmaron los abogados.