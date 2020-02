Detienen en Medellín a uno de los más buscados de los Países Bajos

Redacción Judicial con información de EFE

El criminal más buscado por la Justicia holandesa, el presunto narcotraficante Said Razzouki, fue arrestado en la ciudad colombiana de Medellín, en un operativo en el que también participaron unidades antidroga de la DEA y el FBI, confirmó este sábado la Fiscalía de los Países Bajos. El arresto se produjo ayer viernes en un edificio de apartamentos en Medellín, aunque el detenido trató de huir y resultó levemente herido por un disparo policial de las autoridades colombianas, que llevaron a cabo el arresto.



La Policía holandesa, que explicó en un comunicado que centenares de investigadores y especialistas habían dedicado "día y noche" a la búsqueda del arrestado durante los últimos años, ya ha pedido su extradición, aunque espera que el proceso lleve algún tiempo. Por Said Razzouki se había llegado a ofrecer un recompensa de 100.000 euros, una cifra récord para las autoridades de los Países Bajos.



Además de las autoridades colombianas, el equipo de investigación también estaba formado por la Fiscalía y la Policía holandesas, la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI), aunque todavía se desconoce cómo lograron dar con su paradero.



Said Razzouki, de 47 años, era mano derecha de otro presunto narcotraficante y líder de la mafia holandesa, Ridouan Taghi, extraditado a los Países Bajos el pasado diciembre después de haber sido detenido en Dubái, donde había estado escondido en una zona de chalets, pagando en efectivo el alquiler y sin salir de la casa para pasar desapercibido.



Ambos, que habían estado en listas de búsqueda y captura internacionales, están acusados de ordenar varios asesinatos durante los últimos años y, según la Justicia, Razzouki. es el principal sospechoso en el conocido como juicio de Marengo, que comenzará el próximo marzo y que le procesará por gestionar cinco asesinatos y varios intentos de homicidio.



En este proceso judicial, Said Razzouki. está formalmente acusado de liderar una organización criminal que tiene el objetivo de llevar a cabo asesinatos, como la de un conocido reportero especializado en temas del crimen organizado, Martin Kok, en 2016, a quien se intentó matar antes con una bomba colocada debajo de su coche, cerca de Ámsterdam.



Un total de 17 personas, la totalidad de la organización criminal conocida como "mocromaffia", se encuentran ahora detenidas por el proceso judicial, en el que varios de los vinculados han muerto antes de poder comparecer ante la justicia. El hermano y el abogado del testigo protegido más importante del caso, Nabil B., fueron asesinados a tiros en Ámsterdam. Se presume que el crimen se cometió en un intento de silenciarlos para que no testifiquen.