Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, tendrá casa por cárcel mientras es investigado

El juez del caso consideró que esta medida protegía a la adminstración judicial del accionar del abogado, así como a la comunidad.

Este jueves, un juez de control de garantías de Bogotá, decidió en audiencia virtual acceder al pedido de la Fiscalía y la Procuraduría y enviar a prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, exdefensor del senador Álvaro Uribe. Cadena está siendo investigado por visitas que realizó a exparamilitares, al parecer, para persuadirlos de hablar en favor de Uribe en la Corte Suprema, gestión que incluyó pagos y supuestas promesas de dádivas. Luego de haber sido imputado por los delitos de fraude procesal y soborno, el abogado tendrá que enfrentar el proceso en su contra privado de la libertad.

En este proceso también está vinculado Juan José Salazar, abogado y socio de Diego Cadena quien, según la Fiscalía, colaboró con el presunto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien se encuentra recluido en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca. Salazar también está imputado con los mismos delitos. Sin embargo, el juez decidió que su actuación no representaba el mismo riesgo que la del abogado Cadena, porque práctimente se realizó actividades “casi que de mensajería” bajo orden de Cadena. En ese sentido, Juan José Salazar podrá defenderse en libertad.

“Su participación es subsidiaria, lo que no le quita responsabilidad, pero la actuación de este abogado, a pesar de su condición de abogado, se asimila a la de un mensajero, Incluso, atendía los llamados de Carlos Enrique Vélez y salía corriendo a escucharlo para luego llevarle el mensaje a Diego Cadena”, manifestó el juez determinando así que no se cumplen las cargas argmentativas y probatorias para restringir la libertad de esta persona.

Pero no concluyó lo mismo sobre Diego Cadena. “Él participa, es quien aborda a las personas, da las órdenes de pago, según las pruebas. Esta conducta se irradió a diferentes escenarios. Ha superado barreras físicas como los muros de los establecimientos carcelarios y ha permeado a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso de la República. Cómo se logra permear para ingresar a una cárcel en horarios de cierre de visita para los abogados, cómo se logra ingresar sin obtener autorización de los privados de la libertad y cómo se logra incidir en el cambio de versión para obtener beneficios de carácter procesal y hasta económico”, manifestó el juez.

Agregó que el entorno en el que se desarrollan estas conductas tienen una incidencia de cara a todas las personas que son testigos, como es el caso de la esposa de Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez - a quien le asignaron un equipo de seguridad -; y de cara al hecho de que un primo de Carlos Enrique Vélez haya tenido que salir del país con su familia, por sus propios medios, porque temía por su vida. Por tanto, esto le permitió determinar que sí existe un riesgo para la comunidad.

El caso contra Cadena es clave, pues nace de la investigación que le adelanta la Corte Suprema al senador Uribe por presunta manipulación de testigos. Este proceso nació de una denuncia que interpuso él mismo, pero contra el senador Iván Cepeda, en 2012. Tras un fuerte debate de control político en el que Cepeda mostró una recopilación de testimonios de exparamilitares que acusaban a Uribe y a su hermano, Santiago, de nexos con las Autodefensas, el expresidente fue a la Corte Suprema y lo denunció. Entre los testimonios que mostró Cepeda en ese momento estaba el de Juan Guillermo Monsalve, exintegrante del Bloque Metro de las Auc que señala directamente a Uribe.

“(Cadena) Le ofreció (a Monsalve) asesorías jurídicas y tratar de tramitar su ingreso a la JEP con el fin de que él declarara falsamente ante la Corte, y manifestara que también había sido abordado por Iván Cepeda y que este le había ofrecido beneficios judiciales, protección y cambio carcelario si declaraba contra Uribe Vélez”, dijo el fiscal del caso, Daniel Hernández, en la audiencia de imputación del pasado 27 de julio. Además, aunque Cadena ha dicho en su defensa que los dineros que le giró a Vélez eran “ayudas humanitarias”, el fiscal dijo que, “no existen soportes en la oficina de Cadena que demuestren que esos pagos a Vélez eran ayudas humanitarias o viáticos como parte de una estrategia de este abogado para adquirir pruebas de manera legal”.

Por el contrario, entre los testimonios que la Fiscalía tiene contra Cadena, está el testimonio de la hermana de alias Víctor, María Elena Vélez. Como reveló El Espectador, la mujer contó que ella fue la que recibió los dineros enviados por Cadena y su socio, Juan José Salazar; que ella jamás los buscó a ellos y que eran ellos los que siempre llamaban para hacer las consignaciones. “El señor Cadena me llamó y me dijo: ‘Vea, doña Mari, yo estoy visitando a su hijo en la cárcel de Palmira. Como yo no permanezco aquí, sino que viajo mucho, voy a dejar encargado a Juan José”, dijo la señora Vélez en declaración.

Noticia en desarrollo...