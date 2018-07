Cuatro militares que participaron en la Operación Jaque serán ascendidos

Redacción Judicial

Hace 10 años, Colombia supo la noticia de que habían liberado a 15 secuestrados de las Farc, entre ellos Íngrid Betancourt, y a los ciudadanos estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes. Los detalles de cómo recuperaron su libertad se fueron conociendo con el tiempo y hoy misión militar es conocida como la Operación Jaque. En ella participaron 13 militares que se infiltraron en la guerrilla y después se hicieron pasar como miembros de una ONG ficticia que iba a transportar a los secuestrados en una misión humanitaria.

(En contexto: El diario secreto de la Operación Jaque)

Una década después, y en medio de una conmemoración oficial a la que asistió el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y varios generales y oficiales del Ejército, el primer mandatario llamó la atención de un hecho que en el mundo militar había pasado desapercibido. Según el presidente Santos, cuatro de los 13 militares que participaron en la Operación no fueron ascendidos.

“Me quedó un sinsabor que hoy quiero rectificar: cuatro miembros de ese maravilloso equipo no fueron después ascendidos, no sé por qué motivo, pero me pareció que no era justo y hoy quiero corregir esa injusticia”, señaló el presidente, quien le dio la orden al ministro Villegas a que empiece las labores pertinentes para hacer el trámite y cambiar de rango a los militares. Es así como Juan Carlos Rico pasará a ser brigadier general honorario, los tenientes coroneles Mauricio Solano y Wilson Halaby serán coroneles honorarios, y el sargento mayor William Garzón será sargento mayor de comando honorario.

(Le puede interesar: Podcast: Rescatados en la Operación Jaque hablan diez años después sobre su liberación)

En los helicópteros militares a los que subieron los hombres de la misión, entre ellos los cuatro que hoy fueron reconocidos por el presidente, estaban pintados de blanco y transportaron a los militares hasta la zona en donde habían sido reunidos los secuestrados. Aterrizaron en medio de los guerrilleros y les pusieron esposas de plástico a los secuestrados para hacerlos subir a las aeronaves, junto a dos guerrilleros que fueron Alexánder Farfán, alias Gafas, y Gerardo Aguilar, alias César. Una vez en vuelo, los miembros del Ejército inmovilizaron a los guerrilleros y anunciaron la liberación de los 15 secuestrados.