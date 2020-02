Fiscal retira a Claudia García de la dirección de Medicina Legal

Redacción Judicial

Francisco Barbosa no lleva ni una semana en la Fiscalía y ya ha anunciado los cambios de personal que hará al interior de la Fiscalía. También ha hecho lo mismo en los organismos adscritos al ente acusador, tal como lo es Medicina Legal. En la tarde de este viernes, Barbosa declaró insubsistente (retiró del servicio) a Claudia Adriana del Pilar García Fino, directora de la entidad de medicina forense.

Las razones de la salida de la directora, que apenas llevaba un año, no se conocen. Sin embargo, en entrevista con la Revista Semana, la nueva cabeza del ente investigador había dejado entrever su deseo de retirar a García Fino del cargo. “Allí quiero una renovación de la entidad, necesitamos un mejoramiento. Es una entidad a la que no se le ha dado la importancia que tiene para la investigación criminal y estoy en proceso de evaluación de hojas de vida para para tener una persona pulcra que cumpla con los estándares para ese cargo”:

Claudia Adriana García, que llevaba 24 años de trabajo ininterrumpido en la entidad, será reemplazada por el doctor Jorge Arturo Jiménez, mientras que el fiscal da a conocer el nombre del nuevo director de Medicina Legal en propiedad. Anuncio, que según fuentes de la Fiscalía, podrá darse esta misma semana.

La funcionaria había llegado a la dirección de Medicina Legal en enero del año pasado, luego de que Carlos Valdés presentó su renuncia el 20 de diciembre de 2018. La salida de Valdés de la institución se dio por el escándalo por presuntas imprecisiones al revelar los datos frente a los exámenes forenses del caso del controller Jorge Enrique Pizano, que falleció el 8 de noviembre de 2018 y tenía información sensible sobre el caso Odebrecht.

Valdés habría dado información incorrecta frente a las pruebas de una toalla de la que en un primer momento se dijo que tenía sangre de Pizano. Valdés confirmó ante medios de comunicación, desde el búnker de la Fiscalía, que salía de la dirección de Medicina Legal luego de acordarlo con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez: "Soy, objetivamente, el único responsable de haber afirmado a la opinión pública que la mancha de sangre de que trata ese informe era sangre humana. Soy el único responsable".

"Mi equivocación obedeció a que, por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre (humana). A partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no allí cianuro", agregó Valdés en el moemnto de su renuncia.

Un año no exento de controversias

Tras el error de Carlos Valdés, se esperaba que la nueva administración de Medicina Legal no afrontara situaciones de tal controversia. Sin embargo, la entidad se vio envuelta en nuevo debate tras dar el concepto frente a la muerte de Dylan Cruz. La directora salió a medios nacionales asegurar que la muerte correspondía al tipo “violenta-homicidio”.

El parte, que fue acorde a los manuales de Medicina Legal, fue rechazado por abogados penalistas. Iván Cancino, Francisco Bernate y Abelardo de la Espriella señalaron que el ente de medicina forense se había extralimitado en sus funciones al definir la muerte del joven de 18 años, causada por una herida en la cabeza, como un homicidio. El abogado Cancino dijo en entrevista con W Radio que “la palabra ´homicidio´ solo la puede determinar un juez, porque es un concepto jurídico. Medicina legal debe decir ´muerte violenta con arma de fuego´.

Sin embargo, al analizarse los manuales de Medicina Legal se pudo observar que la muerte violenta tipo homicidio es una de las categorías en las que se puede clasificar las causas de la muerte, las otras categorías son suicidio, accidente, natural o indeterminada, y ninguna de ellas correspondía al caso de Dylan Cruz.