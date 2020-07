Se trata de Nubia Stella Martínez y Luis Guillermo Echeverry Vélez quienes declararon el pasado 30 de junio y 24 de junio, respectivamente por el caso de la Ñeñepolítica. La Fiscalía ordenó una inspección judicial a esa colectividad política.

El director del CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo, anunció una serie de citaciones que hizo el ente investigador con relación al denominado caso de la Ñeñepolítica, en la cual se indaga si hubo compra de votos durante la pasada campaña presidencial del actual presidente Iván Duque. Durante una rueda de prensa , Acevedo señaló que fueron citadas cuatro personas a declarar y que tres de ellas ya lo hicieron.

Se trata de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, quien el pasado 30 de junio declaró ante la Fiscalía durante cerca de cinco horas. También declaró el pasado 24 de junio el gerente de la campaña de Iván Duque, Luis Guillermo Echeverry Vélez, quien en 2018 fue nombrado como representante del Gobierno ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

A su vez, declaró el Priscilla Cabrales una mujer que es mencionada en las interceptaciones al celular de José el Ñeñe Hernández Aponte, un ganadero señalado de ser testaferro de la mafia en la Guajira y que era investigado por un homicidio perpetrado en 2011. Cabrales habría sido cercana a Hernández y, según la Fiscalía, habría conocido los hechos que hoy se investigan.

Para el pasado 25 de junio estaba programado que María Mónica Urina, expareja del Ñeñe, declarara ante la Fiscalía. Sin embargo la exseñorita Colombia pidió aplazamiento y su testimonio será tomado el próximo viernes 3 de julio.

Martínez se desempeña desde 2017 como directora del partido que fundó el expresidente y ahora senador Uribe. Es una de las personas más influyentes del uribismo y cuenta con la plena confianza de Uribe. Cuando Iván Duque ganó las elecciones en 2018 su nombre sonó para integrar el gabinete. Sin embargo se quedó a la cabeza de esa colectividad política para las elecciones locales de finales de 2019.

La directora del Centro Democrático es abogada especializada en derecho comercial de la Universidad Javeriana y tiene experiencia en el sector público y privado. Se desempeñó como consejera presidencial, superintendente de Industria y Comercio. Como cabeza del partido político uribista es la vocera y diseña la estrategia gerencial y política.

Previo al anuncio del director del CTI, Martínez declaró sobre los audios en los que se registra dicha conversación que mantuvo con María Claudia ‘Caya’ Daza, exmiembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Álvaro Uribe Vélez. En W Radio y El Tiempo dijo que el diálogo con Daza no hacía referencia a ninguna financiación ilegal que hubiera entrado al partido de Gobierno para invertir en la campaña presidencial.

“La instrucción era que la única que se podía encargar del tema de financiación era yo. Las conversaciones que se mencionan tienen que ver con citas relacionadas para reuniones. Nosotras acordábamos reuniones a las que yo iba en búsqueda de ese propósito. Ella no me estaba diciendo que un señor venezolano me daba 300 mil dólares, sino que me estaba dando unas horas para una reunión. Hablar de plata en la campaña con Daza no quiere decir que ella tuviera injerencia en ese trabajo”, fue su defensa, mientras recordó que Daza había sido “irresponsable y ligera” y que el partido contaba con una auditoría rigurosa para el ingreso de dineros a la colectividad.