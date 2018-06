Disidencias de las Farc podrían estar involucrados en atentado a helicóptero en Hidroituango

Redacción Judicial

El Ejército considera que el atentando al helicóptero en Hidroituango podría ser responsabilidad de la disidencia de las Farc. Sin embrgo, las autoridades aún se encuentran realizando la investigación correspondiente de los hechos ocurridos el pasado 22 de junio a las 11:40 pm aproximadamente.

El helicóptero de la empresa Vertical fue destrudio a causa de un posible incedio. Según la información de las autoridades la aeronave era utilizada para transportar material de construcción para Hidroituango.

La Policía y la Séptima División del Ejército Nacional inspeccionaron la zona y presuponen que los hechos se cometieron por la aparente falta de un pago por extorsiones a una de las disidencias de la exguerrilla de las Farc y según como lo confirmó el diario El Colombiano, se podría tratar de las disidencias del frente 36, liderado principalmente por alias “Cabuto”.

"Sufrió una conflagración por razones que, a esta hora, las autoridades competentes se encuentran investigando", fue el comunicado enviado por el Ejército horas después del incidente. De igual forma, en el comunicado aseguraron que la empresa que representa al helicóptero no informó que dejaría esa noche la aeronave en la zona, "La empresa Vertical no informó sobre sus intenciones de dejar durante la noche en tierra y en ese punto el helicóptero, razón por la cual no se pudo coordinar la seguridad respectiva", señala el comunicado.

Asimismo, en un comunicado enviado el pasado 23 de junio el Ejército reprochó los hechos ocurridos que afectan el proceso que desde hace ya un tiempo se lleva adelantando en el proyecto de Hidroituango. "La Séptima División del Ejército Nacional rechaza y condena esta acción terrorista que entorpece el desarrollo social y económico de la región del norte de Antioquia, ya que mientras nuestros uniformados brindan apoyo humanitario por la emergencia de Hidroituango, los criminales aprovechan para atacar a quienes intentan llevar bienestar a la población civil".

Hidroituango está en emergencia desde el pasado 7 de mayo por un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo en importancia en Colombia, que quedaron represadas en un embalse sin terminar.

