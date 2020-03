Gremio de vigilancia privada pide al Gobierno línea de crédito para salvar a sus empresas

¿Cuál es la situación actual de los guardias de seguridad privada?

La situación incluye a nuestros guardias de seguridad que están trabajando en lugares de mucha afluencia de personas a pesar de la cuarentena. Tenemos un afán por garantizar el trabajo a miles de guardias de seguridad que trabajaban en locales comerciales y que hoy, por la emergencia, no prestan el servicio. Reconocemos nuestro compromiso con este personal y sus familias que, en la gran mayoría, son de escasos recursos.

¿Cuántos empleos genera este gremio?

Son 400.000 empleos generados en todo el país, 400.000 familias que dependen de nuestros guardias de seguridad. Por lo tanto, es importante garantizarles un espacio de bienestar en el trabajo. Es muy importante que el cliente confíe en los servicios de seguridad, es una alternativa muy responsable. En estas circunstancias, en que puede generarse en cualquier comento caos, puede surgir una situación compleja, que sepan que la seguridad está para servirles, está para protegerlos y está al pie de la policía y la ciudadanía para cumplir con su deber.

Los guardias que siguen trabajando, ¿tienen medidas especiales de protección para evitar el contagio?

Claro, ellos tienen todos sus tapabocas, sus guantes y todos los esquemas de seguridad como bañarse las manos y mantenerse a distancia a las personas. Es decir, ellos tienen ya toda la doctrina del cuidado y protección para no contagiarse, pero sí están expuestos directamente por el tránsito de las personas. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que les practique pruebas, así como al personal médico le están practicando permanentemente pruebas, para que sepamos que estamos bien, que estemos seguros y que estemos dándole salud y seguridad a toda la ciudadanía.

¿Algún guardia ha resultado positivo del nuevo coronavirus?

Sí, claro que sí, obvio. No somos ajenos a la pandemia, tenemos un alto riesgo de contraerlo por lo que estamos en contacto con muchas personas. En los sistemas de Transmileni,o que hay mucho guardia, los esquemas de seguridad no los exime de la situación. Por lo tanto, esos casos están siendo tratados de manera especial por el sistema nacional de salud y requeridos en sus aislamientos y sus tratamientos específicos para que salgan pronto de esta situación.

¿Cuántos casos se han presentado?

Es un numero relativamente pequeño. Estamos hablando alrededor de unas 30 o 40 personas. Por eso, en ese sentido, estamos solicitándole al Gobierno que se practique a nivel nacional a nuestros guardias los exámenes de coronavirus.

¿Hay algunos lugares en donde haya sido más común el contagio de estos guardias?

Pues sí. Básicamente son los de mayor acceso, por ejemplo, los bancos, donde todavía va la gente a hacer sus diligencias. Por eso le sugerimos también al Gobierno y a la Alcaldía (de Bogotá) que se hiciera pico y placa también por cedula para la atención de servicios en estas entidades, que se suelen llenar y aglomerar de personas haciendo fila. Aunque se respeten los dos metros de distancia, de todas maneras no deja de ser una aglomeración de público, por eso es muy importante que se piensen otras medidas.

¿Por qué están pidiéndole al Gobierno líneas de crédito?

La economía es un motor y ese motor necesita de gasolina y aceite. El aceite en estos momentos es el flujo de caja de cualquier empresa. El 90 % de nuestros ingresos va para pagar ingresos, prestaciones sociales, así como seguridad social. Es muy necesario hacer la recuperación de la cartera de entidades publicas y de entidades privadas. Se requiere que en estos momentos tengamos una línea de descuentos, una línea de crédito de aproximadamente $250 mil millones que permitan canjear estas facturas, por que muchos de los clientes suspendieron sus contratos: restaurantes, hoteles, todo el sector aeronáutico, todo el sector turístico, todo el sistema de restauración; que permita que las empresas redimamos ese dinero y tener recursos para pagar las nóminas. Esto se hace necesario para que el personal este tranquilo, pueda llevar mercado a la casa, pueda seguir manteniendo los servicios, teniendo para sus buses, para sus cosas más urgentes, para sus necesidades. Es muy importante asegurar el ingreso de esas personas que hoy en día están ofreciendo su servicio y su vida por la salud y la seguridad de todos los colombianos.

¿Cómo se cuantifica el impacto del COVID-19 en este sector?

La industria, el comercio y la mayoría de los sectores económicos han reducido más o menos entre un 30 % y 40 % sus dispositivos de seguridad. Esto es cuando un Arturo Calle, cuando un Totto, cuando entidades de comercio han tenido que cerrar automáticamente los servicios y han clausurado los servicios de vigilancia. A este personal las empresas de vigilancia les han mantenido el trabajo a través de vacaciones anticipadas, de hacer algunos relevos, algunos servicios adicionales, cambiando de turnos, proliferando las programaciones del turno. Entonces, si antes se prestaba un servicio con tres personas, ahora se presta con cuatro para no perder el empleo. Pero sí hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que abra una línea especial para el sector de seguridad y así financiar estas nóminas que son la prioridad.

¿Cuántos contratos se han cancelado por esta coyuntura?

Las cancelaciones han sido fruto de las terminaciones, por ejemplo, de los contratos públicos. Hay algunas empresas que entregan unos contratos de sector público porque se le finalizó su contrato, ya otra empresa lo recibe. Y en esa coyuntura han podido presentarse desajustes, pero esto es de menos cuantía, no llegaría ni siquiera al 2 % de la fuerza de seguridad en el país. Por lo tanto, creemos que estamos contribuyendo a mantener el empleo, a darle seguridad y estabilidad al sector y al sistema económico del país.

¿Qué factores le piden al Gobierno tener en cuenta?

Básicamente, lo que queremos es que se les reconozca (a los vigilantes) su grado de exposición al contagio y al riesgo. Estamos requiriendo, a través de las ARL y de las cajas de compensación, proveer equipos de protección personal y que se busque mejorar los auxilios o los subsidios para este personal, que por lo general son estrato 1 y 2, que tiene más de tres hijos. Por lo tanto, si logramos mejorar la protección de ellos a través de salud, con buen equipamiento de protección para el trabajo y adicionalmente, mejoramos los subsidios familiares para esas familias, mucho mejor van a estar y vamos a prevenir cualquier situación difícil para su economía. (¿Cuáles son los cinco países africanos que no reportan casos de coronavirus?)

¿Se han causado ya despidos en esta coyuntura?

No. De hecho, como lo establece el Gobierno a través de las IPS, las personas que llegan a caer en el tema del virus, ellos tienen su incapacidad y son puestas en vigilancia estricta médica. Como los vigilantes tienen su sistema de salud y permanentemente tienen la vigilancia epidemiológica a través de nuestros sistemas de medicina y salud en el trabajo, pues lógicamente, ellos tienen un tratamiento especial. Si ellos están vinculados el sistema de seguridad y salud del país por lo tanto ellos tienen sus tratamientos específicos y han entrado en las cuarentenas especificas o en el aislamiento que han sugerido las autoridades sanitarias.

Se hace un énfasis en los guardias de seguridad que trabajaban en locales y centros comerciales, ¿a quiénes cubriría esta línea de crédito que el gremio solicita al gobierno?

Esta línea de crédito también busca no solamente aliviar las urgencias propias de cartera y de liquidez de las empresas, que en el fondo van a facilitar esos empleos. Nosotros tenemos tres principios para mantener esta situación en un orden y una estabilidad. Primero, la salud de nuestro guardia, protegerlo bien, con equipos. Segundo, mantener los empleos y tercero, la estabilidad económica de las compañías. Es un triangulo equilátero que debemos mantener, por lo tanto, en esos servicios como en los conjuntos residenciales que se ha empezado a reducir a un turno porque ya no hay movimiento de vehículos o de muchas personas de transito por las porterías, solamente para el control de domicilios, y se han mantenido vigilancias, solamente para las rondas, pues estamos estableciendo dos estrategias para mantener el empleo. Uno, son vacaciones anticipadas y dos, el hecho de que las personas puedan, sin ninguna coacción, solicitar unas licencias no remuneradas. Allí se abriría la posibilidad, si logramos esa línea flexible de crédito, incluso para que las personas pudieran irse con algún bono en esas licencias no remuneradas y lleven su mercado a la casa.

¿En cuánto tiempo se espera la respuesta del gobierno?

El gobierno está siendo muy eficaz. Está pensando en la salud y la economía. Por lo tanto, nosotros pensamos que en los próximos días esto pueda pasar de manera diligente. La emergencia del COVID-19 está optimizando y articulando todos los recursos que tiene el Estado. Los ministros, ustedes lo han podido ver, han actuado de manera diligente y así cada ministro se ha destacado por sacar medidas muy fuertes y valerosas y también generosas para todos los colombianos. Hemos visto con el sector eléctrico y de servicios públicos, con el sector vivienda, con el tema de las hipotecas. Todos los programas de asistencia como ingreso solidario, familias en acción, adulto mayor, todo demuestra una respuesta rápida del Gobierno y queremos que para el sector económico, para el sector productivo y para nuestros guardias de seguridad haya esas prelaciones y haya esas estaciones beneficiarias que generen tranquilidad.