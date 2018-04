Dos excombatientes de las Farc se fugan de La Picota

Redacción Judicial

John Alejandro Gutiérrez Rincón, alias "Mayimbú", y Olmedo Vargas Padilla; ex integrantes de las desmovilizadas Farc.

Sobre las 9:10 de la noche del sábado se dio la fuga de John Alejandro Gutiérrez Rincón, alias Mayimbú, y Olmedo Vargas Padilla, desmovilizados de la guerrilla de las Farc, quienes se encontraban recluidos en el patio ERE 3 de justicia y paz de la cárcel La Picota en Bogotá, según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). También señalaron que no existe ningún tipo de daño en la infraestructura de la cárcel que pueda dar indicios de cómo fue el escape de los internos, por lo que las autoridades ya se encuentran realizando las respectivas investigaciones.

Asimismo, la Policía Nacional ya inició los operativos de búsqueda en las principales salidas de Bogotá para dar con la captura de los prófugos. Se espera que en las próximas horas se tengan los primeros resultados de las investigaciones, que ayudarán a determinar la manera como escaparon los internos.

Mayimbú ingresó a la cárcel La Picota de Bogotá el 21 de noviembre de 2003 por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, por lo que fue condenado a 40 años de prisión. En julio de 2017, Gutiérrez Rincón pidió ser cobijado con los beneficios de la Ley 1820 de 2016 o la Jurisdicción Especial para la Paz, argumentando haber pertenecido a la guerrilla de las Farc.

Sin embargo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá negó dicha solicitud debido a que alias Mayimbú había cometido estos delitos para su lucro propio y el de su familia, más no para beneficio de esta guerrilla. Del mismo modo, el tribunal consideró que Gutiérrez Rincón no había cumplido con uno de los requisitos para postularse a esta jurisdicción, y es la de “haber cumplido cinco años de prisión efectiva de la libertad por hechos cometidos en ocasión al conflicto y en razón de su pertenencia al grupo”, como se señala en la sentencia. Por tales motivos, a alias Mayimbú no se le concedió la libertad condicional otorgada por la JEP.

Frente al caso de Olmedo Vargas Padilla, el INPEC informó que fue capturado el 30 de noviembre del año pasado por el delito de hurto. Vargas Padilla es un desmovilizado del frente 15 de la guerrilla de las Farc, y actualmente tiene un proceso en curso en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.