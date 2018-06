Duque visita la JEP y pide acuerdo con el Gobierno para aprobar la Ley de procedimiento

Redacción Judicial

Tras reunirse con la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, el presidente electo Iván Duque Márquez señaló que espera que se pueda destrabar la aprobación de la Ley de procedimiento de la JEP en el Congreso, escuchando las proposiciones que se han hecho desde el Centro Democrático al respecto. "Esperamos que el Gobierno pueda facilitar escuchar algunas de las proposiciones que se han hecho en el congreso y tratar de llegar a un acuerdo para que las reglas de procedimiento satisfagan esos aspectos de procedimiento tan importantes para las víctimas", dijo.

Duque señaló que se plantearon a Linares las observaciones y reparos que en el pasado ha tenido sobre este mecanismo de justicia especial. "(...) y nuestros comentarios sobre lo que debe ser posibles reformas futuras", señaló el próximo mandatario de los colombianos. Entre los temas que propuso Duque en la reunión está que las "víctimas reciban por parte de la justicia la verdad de sus víctimarios, que reciban los victimarios justicia proporcional y efectiva, que haya una reparación moral, material y económica y que se den todas las garantías de no repetición".

Por su parte, Patricia Linares dijo en la reunión hubo un diálogo constructivo con el presidente Duque y la vicepresidente electa Martha Lucía Ramírez. "Se ha abierto la puerta un diálogo que esperamos, señor presidente, se mantenga, en aras de lograr el mejor modelo de justicia transicional para consolidar la paz de este país, respetando los derechos de las víctimas", señaló. Linares indicó que los magistrados de la JEP recibieron positivamente el anuncio de que se va conversar con el Centro Democrático para lograr aprobar la ley de procedimiento.

Más temprano, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también le solicitó al Congreso aprobar esa ley, al indicar que de no hacerlo, 2.300 de los integrantes de la Fuerza Pública que se han sometido, quedarían en el limbo. “Si no hay un procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz, los miembros de la fuerza pública quedan en una incertidumbre, que no es el motivo que nos llevó a poner en marcha esta justicia. Tenemos una institución que le da seguridad jurídica a nuestros hombres pero que necesita un procedimiento”.

