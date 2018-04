Ecuador le pide a Colombia que no haga operaciones para rescatar a sus secuestrados

Redacción Judicial

Hasta ahora, ni las autoridades colombianas ni ecuatorianas han confirmado cuál es la situación de los tres miembros del diario El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera entre estos dos países. Así lo confirmó el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, quien señaló que todavía no han verificado la veracidad de un supuesto comunicado firmado por el Frente Oliver Sinisterra en el que se anunció la muerte de los dos periodistas y el conductor plagiados hace 16 días.

“Hemos tomado contacto con las autoridades políticas de Colombia, fuerzas armadas y de policía nacional, que nos han informado que no conocen sobre la veracidad de esta información”, dijo Navas en una rueda de prensa, en la que además explicó que Ecuador no ha realizado ninguna operación militar en la frontera para recuperar a los secuestrados. Por el contrario, le pidieron al Gobierno colombiano que no realice ninguna operación en la zona que pueda afectar la integridad de los ecuatorianos plagiados.

“Pedimos a las autoridades colombianas que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas que se encuentran secuestrados”, fue el mensaje del ministro Navas. La rueda de prensa fue convocada de manera urgente luego de que se conociera el supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, al mando de Wálter Patricio Artizala, alias Guacho, jefe de las disidencias de las Farc.

“Lamentamos profundamente la muerte de los dos periodistas y el conductor. Hermanos ecuatorianos también les hacemos conocer que el gobierno y su gabinete no quisieron salvarles la vida a los periodistas”, dice el supuesto comunicado de los disidentes. La última vez que se tuvieron noticias de los Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fue el pasado 3 de abril, a través de un video de supervivencia que los mostró encadenados con candados en el cuello.

“Javier, Efraín y Paúl, los esperamos en casa, están en nuestros pensamientos a cada segundo. Sepan que tienen miles de personas que todos los días despiertan con la esperanza de saber que han vuelto. No están solos, no descansaremos hasta que se reúnan con nosotros en un abrazo", escribieron sus familiares en un comunicado de prensa que se conoció el primero de abril de 2018, el mismo día que decidieron hacer público sus nombres.