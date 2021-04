Eduardo Pulgar ampliará indagatoria ante la Corte Suprema por delitos electorales

El excongresista Eduardo Pulgar, quien hace un mes aceptó haber intentado sobornar un juez en 2017, ampliará su testimonio en lo relacionado con delitos electorales.

El excongresista Eduardo Pulgar, quien hace un mes aceptó cargos por haberle ofrecido dinero a un juez de Usiacurí para que favoreciera a su amigo Luis Fernando Acosta en una disputa judicial relacionada con la Universidad Metropolitana de Barranquilla, se volverá a someter a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. En marzo de este año, el exsenador aceptó cargos por tráfico de influencias y cohecho, pero negó el delito por violación de topes electorales.

Precisamente, por ese último delito que no asumió en la sentencia anticipada a la que se sometió, Pulgar le solicitó al alto tribunal la oportunidad de ampliar su indagatoria. En respuesta, mañana martes 20 de abril el magistrado Misael Rodríguez escuchará al excongresista quien, actualmente, se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de que el pasado 8 de febrero, la Sala de Primera Instancia ratificara su medida de aseguramiento.

El excongresista barranquillero fue detenido el 1 de diciembre de 2020, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y en febrero de este año renunció a su curul en el Congreso. Pese a la pérdida de investidura, la Corte Suprema de Justicia determinó que mantenía su competencia en esta investigación argumentando que los hechos que comprometen al exsenador están relacionados con sus funciones como congresista.

El escándalo en contra del ahora exsenador Eduardo Pulgar estalló gracias a una columna del periodista Daniel Coronell. En esta, se revelan unos audios en los que supuestamente se escucha al político costeño hablando con el juez promiscuo de Usiacurí Andrés Rodríguez Caez. En este diálogo, Pulgar habría insinuado una millonaria suma para que el funcionario judicial favoreciera a Luis Fernando Acosta Osío -uno de sus aliados políticos- en un proceso por una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen (el juez y el exalcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, quien los presentó) pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”, se escucha en uno de los audios revelados por Coronell. Por estos hechos, la Corte Suprema inició pesquisas y ordenó la detención preventiva de Pulgar quien finalmente aceptó su responsabilidad por cohecho y tráfico de influencias. Ahora, corresponderá a la Sala Especial de Primera definir la pena que le impondrá.