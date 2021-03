Eduardo Pulgar seguirá preso mientras Corte Suprema decide si lo llama a juicio

La Corte Suprema acaba de cerrar la etapa de probatoria en la investigación que adelanta contra el exsenador Eduardo Pulgar. En los próximos días, la alta corte decidirá si lo llama a juicio por, supuestamente, intentar sobornar un juez a favor de un aliado político.

El exsenador Eduardo Pulgar, quien hace un mes renunció a su curul en el Congreso, seguirá detenido en la cárcel La Picota en Bogotá, mientras la Corte Suprema de Justicia decide si lo llama a juicio o no por los delitos de tráfico de influencias y cohecho. La alta corte ordenó su captura en diciembre del año pasado, por supuestamente haber intentado sobornar a juez de Usiacurí (Atlántico) a favor de uno de sus aliados políticos, Luis Fernando Acosta Osío, quien está inmerso en una pelea familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. También lo investigan porque habría sobrepasado el tope de gastos en su campaña electoral.

En contexto: Capturan al senador Eduardo Pulgar por orden de la Corte Suprema.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema anunció que le cerró la investigación contra Pulgar por los delitos de cohecho -soborno- y tráfico de influencias quien es investigado por haber hecho supuestamente una gestión ilegal, ante la Presidencia, el Ministerio de Educación y un juez de la República. Para la Corte, Pulgar actuó “con abuso de la función y del cargo” que ostentaba en ese momento como congresista para favorecer a Luis Fernando Acosta Osío.

Sin embargo, que la Corte Suprema haya cerrado la investigación por ambos delitos -cohecho y tráfico de influencias- no quiere decir que la actuación penal se haya caído, pues en realidad significa que durante los próximos días la Sala de Instrucción decidirá si llama a Eduardo Pulgar a juicio. Mientras tanto, la alta corte decidió que el exsenador seguirá detenido en La Picota y, además, se mantiene en pie la pesquisa por el delito de violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales, que según el Código Penal puede ser castigada con hasta ocho años de prisión.

Luego de cerrar la investigación en su contra por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, la #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ niega sustitución y revocatoria de medida privativa de la libertad en centro carcelario al exsenador Eduardo Pulgar Daza. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 12, 2021

Según la investigación, el entonces senador Pulgar le propuso al juez Andrés Rodríguez Caez que le ayudara, que había “un negocio” por $200 millones en una reunión. Ante su negativa, en una reunión hecha en la oficina de David Name Terán, Luis Fernando Acosta Osío le habló al servidor judicial de la mediación de Pulgar ante las autoridades nacionales en el asunto. Ambas reuniones quedaron grabadas y fueron dadas a conocer por el periodista Daniel Coronell.

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen (el juez y el exalcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, quien los presentó) pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”, se escucha en los audios allegados al expediente. En otra conversación, Pulgar dice: “Los manes están preocupados y yo te digo la verdad, a mi lo que más me preocupa es la vaina política que ya está a nueve meses, es mi elección y esa vaina es un hueco, esos manes me ayudan ahí con becas, me dan puestecitos. Yo te hablo la verdad y cuando inicia la campaña me tiran un billetico”.

Lea también: Corte Suprema ratifica detención del senador Eduardo Pulgar.

El pasado 8 de febrero, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema confirmó la medida de aseguramiento contra Eduardo Pulgar, tras estudiar un control de legalidad interpuesto por la defensa del investigado. En la petición, por ejemplo, los representantes del exsenador dijeron que no es auténtico el CD donde está consignado el testimonio del juez Rodríguez Cáez. Además, la representación del procesado indicó que hay al menos 20 pruebas testimoniales que indicarían la falsedad de esa prueba documental.

Tras la confirmación de la medida de aseguramiento, el 10 de febrero pasado, el exsenador del Partido de la U presentó su renuncia al Congreso. A través de una carta, el político barranquillero le expuso al presidente del Senado, Arturo Char, que le era imposible continuar con sus labores como congresista, dado que se encuentra detenido desde el año pasado. “Me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como senador y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales”, explicó Eduardo Pulgar.