Hasta el momento, Medicina Legal en Ecuador ha identificado a 21 de las víctimas

“El accidente no fue culpa mía”: colombiana que contrató bus que se estrelló en Ecuador

Kelly Rodríguez Durán - Enviada especial Cali

Se trata de Claudia Orozco, quien está siendo atendida de un centro de salud luego del accidente que causó la muerte de 23 personas. Según las autoridades, esta modalidad de narcotráfico ya es de su conocimiento, pero no tenían registro de que hubiera turistas de por medio.

El piso del bus que se accidentó el pasado martes en Ecuador estaba repleto de droga. La Policía ecuatoriana destruyó el suelo del vehículo con picas y allí encontró 584 paquetes de marihuana, meticulosamente organizados y empacados. En total, explicaron las autoridades, los narcotraficantes camuflaron en el piso 579 kilogramos de la droga que salió de Cali hacia Ecuador y se estrelló en Papallacta, a 30 kilómetros de Quito. El bus de matrícula colombiana, además de llevar este pesado cargamento ilegal, llevaba como pasajeros a 34 pasajeros, la mayoría de ellos colombianos. Veintitrés de ellos perdieron la vida. (Le podría interesar: Policía de Ecuador indaga a uno de los conductores del autobús accidentado)

Las autoridades colombianas ya están tras la pista de la organización responsable de este envío de droga a Ecuador. Claudia Orozco, la mujer que contrató el bus y era una de las pasajeras, relató que todo se trató de un accidente que “se salió de las manos”. A través de un audio, la mujer confirmó que ella sí contrató el automotor y aclaró que la ruta cambió porque “cruzar la frontera de Rumichaca nos tomaba hasta tres días y, por los costos que se tenían en mente, no valía la pena. Además, queríamos visitar otra parte en Lago Agrio (Ecuador), pero llegamos tarde y por eso nos fuimos hasta Quito para quedarnos en un hotel y luego devolvernos”.

Orozco agregó que todo se trató de un accidente “que se salió de las manos. No soy la responsable de que el bus haya fallado, no soy la responsable de tantas víctimas. Al viaje vinieron personas adultas que tomaron su propia decisión”, aclaró Orozco, quien se encuentra recibiendo asistencia médica. “Sé que soy un milagro de este accidente, tengo otra oportunidad más de vida y creo que si hubiera hecho las cosas de mala fe, en este momento no estaría con vida. Fue un accidente. Fue una tragedia y pasa en todo el mundo, en un avión, en un bus, en una moto o en un carro”, reiteró Claudia Orozco. (Le sugerimos: Encuentran al menos media tonelada de droga en autobús accidentado en Ecuador)

Hasta el momento, Medicina Legal en Ecuador ha identificado a 21 de las víctimas: 15 de ellas son colombianas, cuatro venezolanas y dos ecuatorianas. El director nacional de Antinarcóticos de la Policía de Ecuador, el general Carlos Alulema, señaló que el conductor del bus ya fue capturado. Según Álvaro Osorio, director nacional de articulación de fiscalías nacionales especializadas, “se tiene detectada la modalidad de llevar droga y dinero hacia el Ecuador a través de buses” y el ente investigador ya tiene en su poder interceptaciones en las que los narcotraficantes habrían planeado esta operación que se truncó tras el mortal accidente.

Según el oficial, este es el cuarto vehículo de estas características que es detenido en lo que va corrido del año transportando droga al vecino país. En total, explicó, se han incautado 472 kilogramos de cocaína y 619 kilogramos de marihuana. Por su parte, la fiscal de ecuatoriana Ruth Palacios señaló que ya se está investigando si alguno de los pasajeros del bus tenía o tiene relación con el cargamento de droga que llevaba el vehículo que se estrelló. El fiscal colombiano, Álvaro Osorio, agregó que, si bien la Fiscalía ya tiene identificada esta modalidad de narcotráfico, a través de buses, es la primera vez que se registra uno de esos viajes con turistas de por medio. (Lea también: ¿Qué pasó en el accidente del bus colombiano en Ecuador?)

Colombia suspende repatriación de heridos en Ecuador

La Cancillería suspendió el envío de un avión de la Fuerza Aérea a Quito (Ecuador) para repatriar a los heridos en el accidente de autobús en Ecuador "a raíz de las investigaciones" iniciadas por el hallazgo de estupefacientes. Las autoridades sólo reactivarán el protocolo de repatriación “una vez se cuente con las autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes del Ecuador, teniendo en cuenta las circunstancias del accidente y las investigaciones en curso”, detalló la Cancillería por medio de un comunicado.

Por otra parte, el vuelo para repatriar los cuerpos de los colombianos fallecidos en el accidente se realizará una vez termine el proceso de documentación y permisos necesarios para tal fin, agregó la comunicación.