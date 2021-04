El caso Umaña y la solicitud contra “Don Berna” que se embolató en la Fiscalía

Este 18 de abril se conmemoran 23 años del asesinato del reconocido defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza. Desde 2018, una fiscal de Derechos Humanos pidió la exclusión de Justicia y Paz de Diego Murillo, alias Don Berna, por no colaborar con el esclarecimiento del crimen, pero el fiscal a cargo de su proceso declaró recientemente que no conocía esa solicitud y que, además, no ve razones para hacerla.