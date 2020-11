Bernardo Granados es un chef colombiano que está en la cárcel por homicidio. Desde su celda le ha sido difícil cocinar, pero encontró una forma de conectarse con su pasión: escribió un libro de cocina en el que mezcla recetas con las reflexiones que la ha dejado su vida.

Bernardo Granados, un chef colombiano que tenía una exitosa carrera en Venezuela, fue enviado a pisión por el homicidio de quien era su pareja. Desde que llegó a la cárcel La Picota, en Bogotá, quiso cocinar en el penal, pero le fue imposible debido a las reglas de la prisión. Sin embargo, decidió conectarse con su profesión a través de la escritura y redactó El Nuevo Sabor de la Vida, un libro en el que enseña recetas y va cuenta las enseñanzas que le ha dejado su estadía en la cárcel.

(Escuche aquí el primer capítulo de La Celda: La gringa que, en una cárcel de Colombia, encontró su libertad en la música)

La primera temporada de La Celda incluirá cinco historias de redención que nacieron en las cárceles de Colombia. Algunos protagonistas son internos y otros ya recuperaron su libertad, pero todos se abrieron con la misma honestidad para hablar sobre los errores que cometieron y la importancia de las segundas oportunidades. A partir de este jueves y cada 15 días encontrarán historias de cocineros, escritores, activistas y demás en las plataformas Spreaker, Deezer, Spotify y Google Podcast. También las podrán ver en las páginas web de El Espectador y Acción Interna.

