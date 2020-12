El coronel Pedro Javier Rojas Guevara, que llevaba más de 30 años en la institución, presentó su carta de renuncia en septiembre pasado. Asegura que valores como la confianza se perdieron con la llegada del general Eduardo Zapateiro al alto mando militar.

El coronel Pedro Javier Rojas, director del Centro de Doctrina del Ejército, se va de la institución tras 33 años como miembro activo y luego de liderar la doctrina Damasco, que es el “eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia”, como se sostiene en un documento académico publicado en 2017. De acuerdo con información develada a los medios, el coronel perdió la confianza en el alto mando institucional, presidido por el general Eduardo Zapateiro.

“Es el tiempo de dar un paso al lado. Hubo circunstancias que hemos explicado suficientemente que motivaron esa decisión y ya tenemos la mirada puesta en nuevos retos y desafíos, pero con la tranquilidad absoluta del deber cumplido”, aseguró en entrevista con La W. El coronel Pedro Javier Rojas, quien ha comandado la denominada doctrina Damasco desde 2011, presentó su carta de renuncia el pasado 22 de septiembre, solicitud que aún no resuelve el presidente Iván Duque.

“Debo manifestarle de manera respetuosa pero enfática al señor presidente de la República, que he perdido absolutamente la confianza en el Alto Mando institucional, encabezada por el señor general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, lo que, sin atisbo de duda no solo me impide continuar bajo sus órdenes sino, además, va contra mis principios cristianos y valores como la lealtad, fidelidad y transparencia”, consignó en la carta de renuncia, según información de El Tiempo

De acuerdo con el coronel, hay una crisis de liderazgo dentro del Ejército. La situación se habría agravado, de acuerdo con sus declaraciones, tras la llegada del general Zapateiro. Bajo su mandato “hay 25 generales menos de los que debería haber y también han salido oficiales de otros rangos”, explicó. Además, Rojas asegura que no podía seguir en un contexto laboral donde la ética y la confianza se perdieron.

El coronel Rojas expone que el actual comandante de la institución militar no cree en la doctrina Damasco, que es “el mayor salto intelectual que el Ejército ha dado en décadas”, como lo explicó en entrevista radial. Se trata de una serie de reformas, consignadas en un artículo académico publicado en 2017, en la revista ‘General José María Córdoba’. La directriz, cuya planeación inició en 2011, permitió que el Ejército se posicionara ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El documento habla sobre la transformación del Ejército en el contexto de las nuevas tecnologías y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. “Ante el incremento de amenazas informáticas fue necesario adoptar las medidas y controles que permitan proteger a la institución dentro del espectro de la guerra electrónica y la ciberinteligencia. Precisamente, trabajar en temas de ciberdefensa implica un compromiso para garantizar la seguridad de la información”, dice la doctrina.

De acuerdo con el coronel Rojas, el nuevo comandante Zapateiro, quien asumió a finales de 2019, violaría una de las líneas fundamentales de la doctrina Damasco, pues allí quedó consignado que la institución militar debe “incorporar e incentivar el modelo de liderazgo orientado a la persuasión y a la confianza mutua entre comandantes, superiores y subordinados”. Por último, el próximo oficial retirado asegura que la directriz ha sido todo un éxito, pues, entre otras cosas, ha permitido robustecer el sistema estratégico con más de 979 tareas tácticas.

El general Zapateiro, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre este asunto.